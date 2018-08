Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Mattighofen (pta023/23.08.2018/15:15) - Verbesserung der Arbeitszeitflexibilisierung schafft mehr Fixarbeitsplätze



Rund 100 Leiharbeiter werden bei KTM per 1. September in ein fixes Arbeitsverhältnis übernommen. Diese Übernahme schafft den Mitarbeitern ein dauerhaftes Anstellungsverhältnis. Dies ist die positive Folge der Gesetzesänderung zur Arbeitszeitflexibilisierung.



"Die Arbeitszeitflexibilisierung schafft Sicherheit für beide Seiten und gibt uns nun die Möglichkeit auch mit einem geringeren Anteil an Leiharbeitern flexibel reagieren zu können.", so Finanzvorstand Viktor Sigl.



Die ab 1. September wirksame Verbesserung der Arbeitszeitflexibilisierung macht exportorientierte Unternehmen mit Standort Österreich global wieder wettbewerbsfähiger und trägt damit wesentlich zur Stärkung des österreichischen Wirtschaftsstandortes bei.



