Nach dem jüngsten Ausverkauf zeigen sich erste Erholungstendenzen bei den Edelmetallen. Wie nachhaltig sind die? Wer kann was? Fragen an Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Platin wurde sukzessive so günstig wie vor der Finanzkrise. Auch Gold, Silber, Palladium verloren erheblich an Wert. Der starke Dollar tat ein Übriges. Doch warum entwickeln sich die Vertreter ein und derselben Assetklasse so unterschiedlich? Wer hat Erholungspotential? Und wer nicht? Wodurch wird das beeinflusst? Michael Blumenroth von der Deutschen Bank im Gespräch mit Antje Erhard.