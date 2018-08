Zürich (ots) - Natürlich nutzen Unternehmen die eigenen Marken als

Keywords in Online-Suchmaschinen wie Google. Allerdings darf auch

jede beliebige Firma fremde Markennamen als eigene Keywords

verwenden. Die Lauterkeitskommission zeigt auf, was erlaubt ist - und

wo die Grenzen sind.



Am 23. März 2010 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem

wegweisenden Rechtsstreit zwischen Louis Vuitton und Google

entscheiden, dass der Internetkonzern für sein Anzeigensystem Adwords

auch geschützte Markennamen als Stichwörter verkaufen darf. Gemäss

dem Luxemburger Urteil werden dadurch die Markenrechte des

Luxuswaren-Unternehmens nicht tangiert. Entsprechend dürfen Dritte

Markennamen, die ihnen nicht gehören, als Stichworte für ihre

Anzeigen nutzen.



Weiterlesen auf http://www.werbewoche.ch/fremde-markennamen



Originaltext: Werbewoche

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008531

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008531.rss2



Kontakt:

Thomas Häusermann

Chefredaktor a.i. Werbewoche

Buckhauserstrasse 24, 8048 Zürich

Telefon: +41 344 98 85

thomas.haeusermann@galledia.ch