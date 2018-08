Unterföhring (ots) -



- In der Jury: Musiklegende Thomas Anders, Rapper und Produzent Sido, Rocksängerin Jennifer Weist von "Jennifer Rostock" und Popsänger Lions Head alias Iggy - Moderiert wird die Sky Show von Charlotte Würdig und Ben Istenes - Ab 27. August immer montags und freitags um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 und Sky Ticket - Insgesamt 15 Folgen mit dem großen Finale am 19. Oktober live aus Köln - Molkerei Alois Müller bucht Sponsoring-Paket und wirbt im Umfeld von "X Factor" für "Müller Milchreis" - Weitere Infos zur Show: www.sky.de/xfactor



23. August 2018 - Wer hat den "X Factor"? Am Montag, 27. August 2018, fällt der Startschuss zur neuesten Staffel der Musik-Entertainmentshow exklusiv auf Sky 1 und Sky Ticket. Die talentiertesten Musiker Deutschlands, Österreichs und der Schweiz treten in vier Kategorien gegeneinander an und versuchen während den Auditions, der Chair Challenge und in den drei großen Liveshows im Oktober die prominente Jury sowie die Zuschauer von sich zu überzeugen. Dabei erhalten nicht nur weibliche und männliche Solokünstler jeder Altersgruppe, sondern auch Gruppen und Bands die Chance auf eine musikalische Karriere.



In der hochkarätigen Jury sitzen Weltstar Thomas Anders, der erfolgreiche Rapper und Produzent Sido, Rocksängerin Jennifer Weist der Band "Jennifer Rostock" und Popsänger Lions Head alias Iggy. Moderiert wird "X Factor" von Charlotte Würdig, die erstmals mit Ehemann Sido auf einer Studiobühne steht und Ben Istenes, ungarischer Moderator mit großer Showerfahrung. Die UFA Show & Factual produziert das Format.



"X Factor" startet am Montag, 27. August um 20.15 Uhr und ist immer freitags und montags auf Sky 1, Sky Go und Sky Ticket zu sehen. Besondere Aktion für Fans, die noch keine Sky Kunden sind: Die erste Episode steht vom 28. August bis 11. September auf dem "X Factor" YouTube-Channel unter www.youtube.com/xfactorde zur Verfügung.



Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Die Sky-Version des internationalen Erfolgsformates hat selbst das "gewisse Etwas", eben den "X Factor": Eine einzigartige Jury-Kombination, die von Rap, über Schlager bis zu Pop und Rock alles vereint, außergewöhnliche Kandidaten, die man in der Art noch nirgends gesehen hat, eine innovative Erzählweise mit viel Backstage-Feeling und nicht zuletzt die Kategorie 'Gruppen und Bands', die es nur bei uns gibt. Das wird groß!"



Ute Biernat, CEO UFA SHOW & FACTUAL: "Ich freue mich sehr auf den Start von 'X Factor' bei Sky 1! Die Show ist international bereits ein Hit und hat auch in Deutschland beste Erfolgsaussichten. Wir haben eine richtig starke Jury an Board und tolle Kandidaten, die das gewisse Etwas mitbringen. Ich bin überzeugt, dass die Show das Sky-Publikum begeistern wird!"



Exklusiv auf Sky 1, Sky Go, On Demand und Sky Ticket können Sky Kunden ab 27. August immer montags und freitags um 20.15 Uhr Jennifer Weist, Thomas Anders, Sido und Lions Head alia Iggy auf der Suche nach den Musiktalenten von Morgen begleiten. Weitere Informationen zur Show unter http://www.sky.de/xfactor



Molkerei Alois Müller bewirbt "Müller Milchreis" im Umfeld von "X Factor"



Sky Media, der Multiscreen-Vermarkter von Sky Deutschland, konnte die Molkerei Alois Müller als Sponsoring-Partner von "X Factor" auf Sky gewinnen. Mit einem Multiscreen-Sponsoring inszeniert die Alois Müller Molkerei den "Müller Milchreis" rund um die Ausstrahlung von "X Factor". Das Sponsoring umfasst dabei ein klassisches Programm-Sponsoring und Trailer-Sponsoring in ausgewählten Top-Umfeldern auf Sky sowie auf den Musiksendern Deluxe Music und Jukebox. Außerdem wird die Marke regelmäßig während der Sendung grafisch eingebunden. Des Weiteren ist der "Müller Milchreis" in Form eines Co-Sponsoring von "X Factor" mit Pre-Rolls auf Sky Go und On Demand präsent. Logo-Integrationen auf der "X Factor"-Website und in Facebook-Posts runden das Sponsoring ab.



Über "X Factor":



Bei "X Factor" treten die talentiertesten Musiker Deutschlands in vier Kategorien gegeneinander an und versuchen die prominente Jury und das Publikum von sich zu überzeugen. Dabei erhalten nicht nur weibliche und männliche Solokünstler jeder Altersgruppe, sondern auch Duette und Bands die Chance auf eine musikalische Karriere. Die Kandidaten müssen das gewisse Etwas haben - den X Factor. Auch die Jury stellt sich einer besonderen Herausforderung: Die Juroren, allesamt erfahrene Profis aus dem Musikgeschäft, werden im Verlauf der Show zu Mentoren der Kandidaten und kämpfen für ihre Favoriten. Damit treten auch die Jurymitglieder untereinander in einen Wettbewerb. Die Musikprofis verhelfen mit ihrem Know-how den Kandidaten zum perfekten Auftritt, treffen mit ihnen künstlerische Entscheidungen und kämpfen darum, dass ihr Act die Show im großen Finale gewinnt.



"X Factor" ist eine der erfolgreichsten Musik-Castingshows der Welt und lief bereits in 52 Ländern weltweit. Darunter England, Australien, Belgien, Russland, Niederlande, Spanien, Italien, Frankreich, USA, Japan und Brasilien. Entwickelt wurde die Show 2004 von Simon Cowell, aus dessen Feder auch das erfolgreiche FremantleMedia-Format "Got Talent" stammt. "X Factor" hat wie kein anderes Musik-Format Weltstars wie Leona Lewis, Alexandra Burke, Olly Murs, James Arthur und One Direction hervorgebracht. In Deutschland wird das Format von UFA Show & Factual produziert.



Über Sky 1:



Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



