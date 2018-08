Mit "We Share" will Volkswagen den Carsharing-Markt erobern - und damit auch den Mietautos von BMW und Mercedes Konkurrenz machen. Das soll dank günstigen Preisen und einer großen Flotten gelingen.

Volkswagen will im Frühjahr 2019 ein neues Carsharing-Angebot in Berlin an den Start bringen und damit der Mietautoflotte von BMW und Mercedes Konkurrenz machen. Die Marke "We Share" werde komplett aus Elektroautos bestehen, zunächst mit dem e-Golf und später mit dem Kleinwagen "e-up!", kündigte der Vertriebschef der Marke VW, Jürgen Stackmann, am Donnerstag in Berlin an. Preise und Verfügbarkeit sollten "nutzerfreundlicher" sein als bei der Konkurrenz. Ab 2020 sei das Angebot in anderen Großstädten in Europa und Nordamerika mit mehr als einer Million Einwohnern geplant. Damit will VW letztlich auch die Werbetrommel für die zahlreichen neuen Elektroautos rühren, die ab dann auf den Markt kommen.

Der Wolfsburger Konzern hatte sein erstes, erfolgloses Carsharing-Geschäft Quicar vor gut zwei Jahren an die niederländische VW-Tochter Greenwheels abgegeben. Den Markt des stationsunabhängigen Carsharing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...