Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts025/23.08.2018/15:45) - Der Countdown läuft. In wenigen Tagen müssen sich die SchülerInnen berufsbildender Schulen der Nachprüfung stellen. Das internationale Wirtschaftszertifikat EBC*L - European Business Competence* Licence will einen Beitrag leisten, dass diese positiv absolviert werden kann. Dazu stellt sie den Nachprüflingen einen Gratis-Zugang zum mehrfach preisgekrönten E-Learning-Programm "Easybusiness - der leichte Weg zur Betriebswirtschaft" zur Verfügung. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass es ein tatsächliches Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge ermöglicht. Herr Bossi - die Kultfigur des E-Learnings - erläutert Sinn und Zweck von Bilanz, Kostenrechnung, Rechtsformen & Co.. Das führt zu ungeahnten AHA-Effekten: "Jetzt kapiere ich endlich, wozu das Ganze ist" und "So öde ist die BWL ja gar nicht!" sind vielfach die erstaunten Reaktionen der Lernenden. Easybusiness ist mit mehr als einer halben Million TeilnehmerInnen Europas erfolgreichstes E-Learning-Programm für Betriebswirtschaft. Victor Mihalic, CEO von EBC*L International, begründet die einmalige Aktion folgendermaßen: "Ein ganzes Schuljahr wegen eines einzigen Faches wiederholen zu müssen, ist in jeder Hinsicht unwirtschaftlich. Die SchülerInnen verlieren ein Jahr und die Eltern müssen die Ausbildung ein Jahr länger finanzieren. Der größte Schaden entsteht jedoch wohl dadurch, dass das Selbstvertrauen massiv gestört wird, der junge Mensch seine Klasse und damit sein wichtigstes soziales Umfeld verliert. Damit leidet auch die Motivation, (lebenslang) zu lernen." Last but not least: Auch Lehrerinnen bekommen die Chance einen Gratis-Zugang anzufordern und sich ein Bild über moderne EDV-basierte Lernmethoden machen zu können. Weitere Infos unter http://www.ebcl.at/nachzipf https://www.facebook.com/EBCLInternational (Ende) Aussender: EBCL International Ansprechpartner: MMag. Victor Mihalic Tel.: 0043-181399770 E-Mail: mihalic@ebcl.eu Website: www.ebcl.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180823025

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2018 09:45 ET (13:45 GMT)