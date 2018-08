Baden-Baden (ots) - Sonntag, 26. August 2018 (Woche 35)/23.08.2018



22.05 RP: Flutlicht



Studiogast: Daniel Brosinski (1. FSV Mainz 05) | Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart | 3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC | Nah dran: Pascal Ackermann, Deutscher Meister Straßenradfahren | Moderation: Benjamin Wüst



Dienstag, 04. September 2018 (Woche 36)/23.08.2018



18.15 natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten



Wohin mit den vielen Haustieren? Jedes dritte Tierheim steht mittlerweile vor der Insolvenz. Die Mitarbeiter machen in der Urlaubszeit Überstunden und die Hitze setzt allen zu. Moderator Axel Weiß besucht das neue Koblenzer Tierheim und ist mit dem Tierhilfewagen unterwegs.



Jetzt ist die farbenprächtigste Zeit im Garten: Bunte Stauden und Gräser haben ihren Auftritt. Über 3.000 Arten und Sorten in Bio-Qualität, meistens selbst gezogen, bietet die Staudengärtnerei Gaißmayer südlich von Ulm an. 50.000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr hierher. In der Sendung geht es um diese Erfolgsgeschichte.



Es gibt Menschen, die genießen sie als Delikatesse. Andere finden sie eklig und wollen sie aus ihrem Garten vertreiben - die Schnecken. "natürlich!" stellt diese faszinierenden und nützlichen Wesen vor.



Die Initiative "Blütenkorn" zeigt einen ganz neuen Weg für die Agrarwirtschaft: Blühstreifen durchziehen die Kornfelder. Darin finden Bienen und andere Insekten reichlich Futter. Ein vorbildliches Projekt.



Wenn Menschen ins Altenheim kommen, dann verlieren sie nicht nur ihr Zuhause. Oft sind es auch die Haustiere oder der Garten. Das Mainzer Altenheim ist davon überzeugt: Es geht auch anders, denn Natur hilft gesund zu bleiben.



Das "natürlich!"-Nutztier der Woche ist die Brieftaube.



Donnerstag, 06. September 2018 (Woche 36)/23.08.2018



18.15 BW+RP: 10 Jahre "Die Rezeptsucherin" Die Rezeptsucherin in New Paltz - USA



Auf den Spuren des Pfälzer Saumagens in den USA: Seit zehn Jahren sucht die SWR Rezeptsucherin Susanne Nett in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg nach alten, besonderen oder fast vergessenen Rezepten. In der Jubiläumsausgabe sucht sie eines der berühmtesten Gerichte des Südwestens im fernen Amerika. Pfälzer Auswanderer sollen nicht nur Sprache und Kultur der Heimat seit Jahrhunderten pflegen - auch das Saumagen-Rezept soll bis heute in den Küchen im amerikanischen Westen gekocht werden. Aber lassen die US-Amerikaner die Rezeptsucherin auch in ihre private Küche? Ausgangspunkt der Suche ist der Ort New Paltz im Bundesstaat New York.



Samstag, 29. September 2018 (Woche 40)/23.08.2018



18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz



Das Städteduell im Südwesten



Das erste Fahrrad war eigentlich ein Laufrad und es stammt aus dem Südwesten: Karl Drais aus Karlsruhe hat es 1817 in Mannheim erfunden. Von dieser Draisine bis zum E-Bike war es allerdings noch ein langer Weg. Aus dem heutigen Alltag ist das Fahrrad längst nicht mehr wegzudenken: Etwa 70 Millionen Drahtesel gibt es in deutschen Haushalten.



Ist es eigentlich erlaubt, freihändig Fahrrad zu fahren? Dürfen Elektrofahrräder auf den Radweg? An welchen Städten führt der Rheinradweg vorbei? Diese und andere Fragen rund ums Thema Fahrrad hat Jens Hübschen dabei, wenn er mit seinem Quiz-Tablet in Gau-Algesheim und Neckarsulm unterwegs ist und Leute, die ihm auf der Straße begegnen, zu spontanen Quiz-Kandidatinnen und -Kandidaten macht. Mal sehen, welche Stadt hier das größere Rad dreht.



Donnerstag, 04. Oktober 2018 (Woche 40)/23.08.2018



23.15 lesenswert Quartett



Denis Scheck mit Insa Wilke und Ijoma Mangold Gast: Anne-Dore Krohn



Denis Scheck, Deutschlands scharfzüngiger Literaturkritiker, moderiert die Gesprächsrunde unterhaltsam und mit Niveau vor Publikum im Palais Biron in Baden-Baden. Seine festen Mitstreiter sind Insa Wilke, freie Literaturkritikerin, und Ijoma Mangold, Literaturchef der Zeit. Zu jeder Sendung wird ein Gast eingeladen, der das Quartett vervollständigt. Dieses Mal ist es Anne-Dore Krohn aus Berlin. Sie ist Redakteurin im Kulturradio des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB).



Vier Bücher - vier Meinungen: nicht immer sind die Quartett-Teilnehmer einig in ihrer Bewertung: Es gibt Lob und Tadel, mal lebhaft und impulsiv, mal sachlich und analytisch. Immer stehen die Bücher im Mittelpunkt, denn am Ende sollen Leserinnen und Leser eine klare Vorstellung vom Inhalt haben und wissen, was sie bei der Lektüre erwartet.



Im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse werden besprochen:



Nora Krug: "Heimat - Ein deutsches Familienalbum", Penguin Verlag



Nino Haratischwili: "Die Katze und der General", FVA



Michael Kleeberg: "Der Idiot des 21. Jahrhunderts", Galiani Berlin Verlag



Michael Ondaatje: "Kriegslicht", Hanser Verlag



