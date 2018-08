EASY SOFTWARE AG: Künftiger Vorstandsvorsitzender Dieter Weißhaar stellt Wachstumsstrategie EASY 21 vor DGAP-News: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung EASY SOFTWARE AG: Künftiger Vorstandsvorsitzender Dieter Weißhaar stellt Wachstumsstrategie EASY 21 vor 23.08.2018 / 16:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hauptversammlung der EASY SOFTWARE AG * Künftiger Vorstandsvorsitzender Dieter Weißhaar stellt Wachstumsstrategie EASY 21 vor Mülheim an der Ruhr, 23. August 2018 Die EASY SOFTWARE AG hat am 21. August 2018 in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr ihre ordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet. Zum neuen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 wurde die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hannover, gewählt. Die Verwaltung unterstützt diese auf einen Aktionärsvorschlag zurückgehende Wahl. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse können auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.easy.de im Bereich Investor Relations eingesehen werden. In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr und in der anschließenden Generaldebatte stellte der scheidende Sprecher des Vorstands Willy Cremers insbesondere die Ergebnisse des 2017 abgeschlossenen Transformationsprogramms EASY FIT detailliert dar. Mit dem Programm ist es vor allem gelungen, das Produktportfolio zukunftsfähig zu machen, den Direktvertrieb neu aufzustellen und agile Prozesse zu installieren. Vorstandskollegen und Aufsichtsrat sowie die versammelten Aktionäre dankten Herrn Cremers für die erbrachten Leistungen und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Der künftige Vorstandsvorsitzende Dieter Weißhaar erläuterte anschließend die an EASY FIT anknüpfende neue Strategie EASY 21. Diese beruht auf den vier Säulen Ausbau des Cloud-Geschäfts als Wachstumstreiber, Differenzierung vom Wettbewerb durch die Markteinführung weiterer innovativer Lösungen, Generierung von Skaleneffekten über fortschreitende Internationalisierung sowie Vertiefung der Wertschöpfungskette zur Verringerung des margenhemmenden Fremdleistungsanteils. Verbesserte Wachstumsmöglichkeiten und eine reduzierte Komplexität in den Prozessen sollen dazu beitragen, nachhaltig schneller als der Markt zu wachsen und die EBITDA-Marge mittelfristig auf über 10 Prozent zu verbessern. Übergreifendes Ziel der Strategie ist es, EASY SOFTWARE als führenden Digitalisierungspartner im Bereich Content Service zu etablieren. Mit dem Verlauf des ersten Halbjahres zeigte sich der Vorstand trotz Erfolgen im Cloud-Bereich insbesondere ertragsseitig nicht zufrieden. Einige der verschobenen Lizenzprojekte konnten zwischenzeitlich aber realisiert werden, so dass die Auswirkungen auf das Gesamtjahr noch abgewartet werden müssen. Eine genauere Darstellung der Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten erfolgt im Konzernhalbjahresbericht, der am 31. August 2018 veröffentlicht wird. Die Tagesordnungspunkte 8 bis 11 fanden nicht die notwendige Mehrheit. Dies betrifft insbesondere die Beschlussfassung zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie die Erweiterung des Aufsichtsrats um ein viertes Mitglied. Das bestehende Genehmigte Kapital 2014 steht weiter zur Verfügung. EASY SOFTWARE AG Der Vorstand 23.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE0005634000 WKN: 563400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716967 23.08.2018

ISIN DE0005634000

AXC0209 2018-08-23/16:47