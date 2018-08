New York - Da Erdöl seit April 2018 mit über 70 USD pro Barrel gehandelt wird, hat die US-Produktion weiter zugenommen und die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) hat ihre Förderbeschränkungen zurückgeschraubt. Die Gefahr einer Unterversorgung in naher Zukunft ist unseres Erachtens gering. Wenn wir hingegen etwas weiter in die Zukunft blicken, sind wir der Meinung, dass der Mangel an Investitionen in die Erschliessung und Produktion von Öl und Gas zu einer Verknappung des Angebots führen könnte.

Erholung bei den Investitionen kommt nur langsam voran

Die Preise für Brent stürzten von über 110 USD pro Barrel im Jahr 2014 auf unter 30 USD pro Barrel im Jahr 2016 ab, als die OPEC ein Programm zur Erhöhung der Produktionsmengen ausrollte. Zwischen 2014 und 2016 nahmen die Investitionen in vorgelagerte Bereiche um über 40 % ab. Die OPEC hatte sich dadurch in hohem Masse selbst geschadet und änderte aufgrund dessen ihre Strategie 2017 erneut, um die Fördermengen zu senken und einzelnen Ländern Quoten zuzuweisen. Diese Strategie erwies sich insgesamt als erfolgreich und die Preise erholten sich im Juni 2018 auf über 80 USD pro Barrel.

Eine Lockerung der durch die OPEC verhängten Beschränkungen sorgte im Juni 2018 bei Öl für einen leichten Einbruch, doch die Preise haben sich ausnahmslos oberhalb des Niveaus von 70 USD pro Barrel gehalten. Im Zuge dieser Kurserholung haben auch die Investitionen in die Erschliessung von Erdöl-und Erdgasquellen angezogen. 2017 stiegen die Investitionen um 4 % auf 450 Milliarden USD, für 2018 ist laut Prognosen ein Investitionsanstieg um 5 % auf ...

