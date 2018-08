Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Unterföhring, 23. August 2018. Doppelter Nerd-Alarm: Ab 10. September 2018 zeigt ProSieben wieder neue Folgen der Erfolgs-Serien "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" am Montagabend. TBBT macht um 20:15 Uhr mit der zweiten Hälfte der elften Staffel den Anfang, das Prequel "Young Sheldon" folgt um 20:45 Uhr mit den neuen Episoden der ersten Staffel. Die Vorgeschichte rund um Ober-Nerd Sheldon Cooper (Jim Parsons/Iain Armitage) legte im Januar 2018 mit großartigen 25,4 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.) den besten Serienstart des Jahrtausends auf ProSieben hin. Der erste Teil der Staffel erzielte im Schnitt hervorragende 17,9 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe und übertraf damit sogar "The Big Bang Theory" (17,7 % MA im Schnitt, E 14-49 J.).



Der Montag ab 10. September 2018 auf ProSieben: 20:15 Uhr: "The Big Bang Theory" - neue Folge der elften Staffel 20:45 Uhr: "Young Sheldon" - neue Folge der ersten Staffel 21:15 Uhr: "The Middle" - neue Folge der achten Staffel



Kontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja Schlüter Kommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Kira Mindermann Tel. +49 (89) 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2