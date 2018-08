Der IPO des weltgrößten Ölkonzerns Saudi Aramco steht bedrohlich auf der Kippe. Für den saudischen Kronprinzen entwickelt sich ein Kampf an mehreren Fronten.

"Scheitert der Euro, scheitert Europa", hatte Angela Merkel auf dem Höhepunkt der Eurokrise gewarnt. Ganz so schlimm ist es für ihren Kollegen am Golf, Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, nicht: "Scheitert der Börsengang von Saudi Aramco, scheitert der Kronprinz" - dieser Satz stimmt nicht ganz. Aber zu großen Teilen.

Denn es war die Idee des Königssohns selbst, den weltgrößten Ölkonzern an die Börse zu bringen. Viele in seinem Umfeld hatten ihn zuvor gewarnt. Das Risiko eines Scheiterns sei zu groß. Medien berichteten am späten Mittwochabend davon, dass der IPO tatsächlich abgeblasen werde.

Das wusste der saudische Ölminister Khalid al-Falih, der auch Aramcos Aufsichtsrat leitet, umgehend zu dementieren. Doch schon in der Vergangenheit kam es vor, dass al-Falih Tage später bestätigen musste, was Medien bereits gemutmaßt hatten. So dürfte es auch diesmal sein. Sie hätten Stopp-Signale erhalten, sagen beteiligte Banker - und diese gelten bekanntlich als gute Quellen.

Furcht vor Imageschäden

Ohnehin würde ein bedingt erfolgreicher Börsengang das Image des Kronprinzen erheblich beschädigen. Analysten bezweifeln, dass Saudi Aramco eine Bewertung erzielt wie vom Königshaus erwünscht. Geplant war, fünf Prozent der ...

