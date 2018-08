TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Gerhard Schmidt übernimmt Vorsitz im Aufsichtsrat DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Personalie TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Gerhard Schmidt übernimmt Vorsitz im Aufsichtsrat 23.08.2018 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 23.08.2018 TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Gerhard Schmidt übernimmt Vorsitz im Aufsichtsrat * Klaus Kirchberger wird Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (TTL AG) (ISIN DE0007501009) gibt bekannt, dass Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Aufsichtsratsmitglied der TTL AG, in der heutigen Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt wurde. "Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verfolgt einen rasanten Expansionskurs und ich freue mich sehr, dass der Aufsichtsrat mich gebeten hat, die nächsten Schritte als Vorsitzender des Aufsichtsrats zu begleiten", so Prof. Dr. Gerhard Schmidt über seine Wahl. Prof. Dr. Gerhard Schmidt verfügt über langjährige Erfahrung als Aufsichtsrat im Immobilienbereich. So ist er beispielsweise Aufsichtsratsvorsitzender der GEG German Estate Group AG und der im SDAX gelisteten DIC Asset AG und war vorher lange Jahre Aufsichtsratsvorsitzender der Grohe AG und der MEDICLIN AG. Klaus Kirchberger, der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende, hatte sein Amt zur Verfügung gestellt und übernimmt nun die Position des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden von Dr. Daniel Schütze. Ansprechpartner für Investoren und Presse: Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-21 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de 23.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716703 23.08.2018

