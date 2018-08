Bei der Deutschen Post lief es in letzter Zeit nicht gerade rund. Als das Bonner Unternehmen Anfang Juni eine Gewinnwarnung herausgab und das erwartete Konzernergebnis um rund eine Milliarde zusammenstreichen musste, war der Verantwortliche schnell gefunden. Ende Juni nahm Vorstand Jürgen Gerdes, lange Zeit für die Brief- und Paketsparte zuständig, den Hut. Bereits im April hatte man Gerdes das umsatzstärkste Ressort genommen. Doch nun hat die Deutsche Post möglicherweise einen Nachfolger in ... (Achim Graf)

