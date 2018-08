Die britische Regierung skizziert erstmals, worauf sich Unternehmen und Banken in Großbritannien im Notfall vorbereiten sollten. Klar ist: ein harter Ausstieg aus der EU ohne ein Abkommen wäre sehr riskant.

So selbstsicher Brexit-Minister Dominic Raab normalerweise auch agiert - bei seiner ersten öffentlichen Rede vor großem Publikum konnte er seine Nervosität nicht verbergen: mehrmals wischte sich Raab den Schweiß von der Oberlippe während er seinen Zuhörern erläuterte, worauf sich Unternehmen und Banken vorbereiten müssen, falls Großbritannien sich mit der EU bis zum offiziellen Austrittstermin Ende März nächsten Jahres nicht auf ein Abkommen einigen kann. Gleichzeitig veröffentlichte die Regierung 25 Dokumente, die Firmen und Bürgern helfen sollen, sich auf ein solches No-Deal-Szenario einzustellen. Bis Ende September sollen noch weitere 50 Papiere folgen.

Schon nach der Lektüre der ersten Liste, die mehr als 100 Seiten umfasst, wurde klar: Toppriorität der britischen Wunschliste ist es, auch ohne Abkommen in einigen Sektoren noch bis zu drei Jahren am Status Quo festzuhalten, um so den Schock eines harten Ausstiegs abzufedern. Denn ein No-Deal-Brexit würde Unternehmen, Finanzdienstleistern und Bürgern nicht nur das Leben erschweren, sondern birgt mit neuen Handelsbarrieren und mehr Bürokratie auch erhebliche Risiken für Wirtschaft und Handel. Der britische Industrieverband CBI warnte denn auch sofort: Ein No-Deal-Szenario würde "Chaos verursachen". Kein Wunder, dass Raab versicherte: Der EU-Ausstritt ohne Abkommen sei sehr unwahrscheinlich - "weder wollen wir ein solches Ergebnis, noch erwarten wir es". Allerdings steht fest: Großbritannien scheidet Ende März 2019 aus der EU aus und die Verhandlungen in Brüssel treten auf der Stelle.

Der Minister war sichtlich bemüht, einige der in den letzten Wochen skizzierten Horrorszenarien zu entkräften: es gebe keine Pläne, das Militär einzusetzen, um im Falle des No-Deal die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten sicherzustellen, betonte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...