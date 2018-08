Wetzlar (ots) -



Das Leica Ultravid 8x20 und 10x25 sind schon heute edle Klassiker, die herausragende optische Leistung, äußerste Kompaktheit und hochwertige Materialien vereinen. Jetzt hat Leica sowohl die schwarz als auch die silber eloxierten Kompaktferngläser in wesentlichen Details nochmals verbessert. Erhältlich sind die schwarz belederten Leica Ultravid Ferngläser in den Vergrößerungen 8x20 und 10x25 in silber und schwarz.



Die Brücke der silber eloxierten Modelle entspricht jetzt der Lackierung des gesamten Metallgehäuses. Bei allen Modellen wurde zudem die Belederung des Fernglaskörpers durch einen zusätzlichen Steg verbessert und damit eine nochmals exaktere und langlebigere Anbringung des Leders sichergestellt. Das überarbeitete Design verleiht den neuen Leica Ultravid 8x20 und 10x25 Ferngläsern eine hohe Eleganz und besondere Robustheit.



Alle Leica Ultravid 8x20 und 10x25 sind "Made in Germany" und werden von Leica in Wetzlar gefertigt. Neu im Lieferumfang befindet sich jetzt eine hochwertige Kalbsleder-Softtasche, die dem Kompaktglas besten Schutz vor Kratzern und Verschmutzung bietet. Mit der Tasche aus Softleder lässt sich das kompakte Ultravid zudem noch einfacher in Handtasche oder Rucksack verstauen. Mit ihrem kompakten Format passen sie bequem in jede Jackentasche und werden somit zum idealen Begleiter. Die Außenlinsen sind mit einer AquaDura®-Vergütung versehen und lassen Wassertropfen und Schutz leicht abperlen.



Die neuen Leica Ultravid 8x20 und 10x25 sind in Leica Stores und im Leica Fachhandel erhältlich.



