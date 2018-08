Washington (ots/PRNewswire) -



Verträge umfassen maritime, aeronautische und mobile Kommunikationsmärkte an Land



Phasor, der bahnbrechende Entwickler von breitbandigen, elektronisch steuerbaren Antennensystemen (ESAs), gab heute bekannt, dass das Unternehmen durch den Abschluss von Handelsverträgen im Wert von über 300 Millionen USD einen wichtigen Meilenstein erreicht hat. Diese Produktverträge gelten für mehrere Jahre und exklusiv für wichtige Kunden in ausgesuchten Zielmärkten.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/720259/Phasor_Logo.jpg )



"Diese Verträge zeigen die Weiterentwicklung von Phasor von einem Technologieentwicklungsunternehmen zu einem Produktunternehmen, dessen Schwerpunkt darauf liegt, kommerziellen, mobilen Breitbandmärkten für Unternehmen geeignete ESAs bereitzustellen", sagte David Helfgott, CEO bei Phasor.



Phasor geht davon aus, während der kommenden Monate weitere Verträge in seinen Zielmärkten kommerzielles, mobiles Breitband sowie Communications-on-the-Move (COTM) für Regierungen abzuschließen.



Die elektronisch steuerbare Niedrigprofilantenne von Phasor ermöglicht einen zuverlässigeren, solideren und fehlertoleranteren Service mit hoher Bandbreite. Die Solid-State-Antennen haben keine beweglichen Teile, sodass Satellitensignale elektronisch verfolgt werden können. Durch die modulare Bauweise der Phasor-Technologie lässt sich der Maßstab der Antennen praktisch für jeden Anwendungsfall anpassen, ob fest oder mobil. Die Antennen können sowohl flach als auch konform sein und nahtlos in sich bewegende Flugzeuge, Schiffe oder Fahrzeuge an Land eingebaut werden. Die Technologie von Phasor eignet sich gut zur Unterstützung von fest angebrachten Satellitennetzwerken, Satellitennetzwerken mit hohem Durchsatz und nicht-geostationären Satellitennetzwerken.



Über Phasor



Phasor ist ein führender Entwickler von elektronisch steuerbaren Antennen für Unternehmen mit einem hohen Durchsatz. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Washington, D.C. und es besitzt eine Tochtergesellschaft für technologische Entwicklung in London. Die elektronisch steuerbaren Antennen von Phasor basieren auf patentierten Innovationen bei dynamischen Beamforming-Technologien und Systemarchitekturen. Die Unternehmensvision von Phasor besteht darin, High-Speed-Breitbandkommunikation in Flugzeugen, auf hoher See oder bei Reisen über Land zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.phasorsolutions.com



OTS: Phasor newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131441.rss2



Pressekontakt: erhaltenSie von: Paul Sims Tel.: +1-770-829-4758 - Büro Tel.: +1-678-576-6126 - Mobil E-Mail: paul.sims@phasorsolutions.com