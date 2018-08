Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstag im Späthandel etwas schwächer tendiert. Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben mehrheitlich nachgegeben. Lediglich die 30-jährige Benchmark-Anleihe trat auf der Stelle und zeigte keine Veränderung. Am kürzeren Ende stiegen die Renditen geringfügig.Die am Vormittag veröffentlichten ...

