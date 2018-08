München (ots) -



10 Jahre nach Markteinführung erstrahlt der sortenreine Ursprungskaffee Dallmayr Ethiopia im neuen Packungsdesign. Im Zuge des Relaunches erweitert Dallmayr auch seine langjährige Partnerschaft mit der Stiftung "Menschen für Menschen" um ein neues Projekt: eine Dallmayr Schule in Äthiopien.



- Neues, klares und modernes DESIGN - Sortenreiner URSPRUNGSKAFFEE, 100 % Arabica - Ausführliches STORYTELLING auf der Packungsrückseite - Neues Hilfsprojekt: DALLMAYR SCHULE in Äthiopien - Neues Dallmayr "Via Verde" NACHHALTIGKEITS-SIEGEL



DER URSPRUNG VON QUALITÄT



Seit über 50 Jahren prägen Hochland-Arabicas aus Äthiopien den typischen Geschmack vieler Dallmayr Kaffeespezialitäten - so auch von Ethiopia. Als erster Importeur und heute größter Abnehmer von Arabica-Kaffees ist Dallmayr tief mit dem Kaffeeursprung verwurzelt und pflegt enge Kontakte zu den Kaffeebauern. Um die Lebensbedingungen der Menschen nachhaltig zu verbessern, unterstützt Dallmayr seit 2008 das Aufforstungsprogramm der Stiftung "Menschen für Menschen".



"Wir sind stolz gemeinsam mit "Menschen für Menschen" bereits über 49 Mio. Baumsetzlinge gepflanzt zu haben. Jetzt setzen wir unsere langjährige Partnerschaft fort und starten ein neues Projekt: Wir bauen für mehr als 1.000 Kinder im Alter von 7 bis 16 Jahren eine Schule", freut sich Simone Werle, Leitung Public Relations.



NEUE PERSPEKTIVEN BILDEN



Mit dem Bau der ersten Dallmayr Schule und der kompletten Ausstattung - vom Mobiliar, über Schulmaterial, bis zu den Büchern - bereitet Dallmayr den Kindern den Weg in eine bessere Zukunft. Denn vor allem in den ländlichen Regionen ist vielen Kindern und Jugendlichen der Zugang zu Bildung verwehrt.



Bis heute hat die Stiftung "Menschen für Menschen" 433 Schulen in den entlegensten Gebieten Äthiopiens gebaut. Gemeinsam mit Dallmayr folgt jetzt eine weitere Schule im Projektgebiet Dano, rund 200 Kilometer westlich der Hauptstadt Addis Abeba. Finanziert wird das Schulprojekt durch den Verkauf von Ethiopia.



Darüber hinaus sorgt Dallmayr zukünftig mit dem Bau von Brunnen, die ab November durch den Verkauf von Ethiopia im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen bei Rewe und Penny finanziert werden, für sauberes Trinkwasser vor Ort. Den Fortschritt beider Projekte können interessierte Ethiopia-Liebhaber ab September auf der Dallmayr Webseite unter www.dallmayr.com/ethiopia sowie auf der Dallmayr Facebook Seite verfolgen.



NEUE PACKUNG. GLEICHE QUALITÄT.



Im Handel sorgt Dallmayr dank des modernen Packungsdesgins für Aufmerksamkeit. Der in Braun und Gold gehaltene Look besticht durch seine Klarheit. Als Sinnbild für den Ursprung des Spitzenkaffees ist im Zentrum der Packung nach wie vor das äthiopische Hochland bei Sonnenuntergang dargestellt. Die Verpackungsrückseite sowie aufmerksamkeitsstark gestaltete Displays informieren mit ausführlichem Storytelling über das neue Schulprojekt und transportieren die gewünschte Botschaft nach außen.



Die Qualität von Dallmayr Ethiopia bleibt unverändert bestehen. Von Hand gepflückte Arabica-Bohnen aus dem Hochland Äthiopiens bilden die Basis des sortenreinen Ursprungskaffees. Sein edles Aroma besticht durch Noten von Wildkräutern, abgerundet durch den Duft von Zitronengras und einem Hauch Zartbitterschokolade.



VIA VERDE - NACHHALTIG GUT



Alle Ethiopia-Produkte tragen das UTZ Certified-Siegel und leisten Hilfe für die Stiftung "Menschen für Menschen". Beide Siegel sind ab sofort nicht mehr auf der Vorderseite der Packung abgebildet, sondern rücken an die Seite. An ihre Stelle tritt das neue Dallmayr-Via-Verde-Siegel für einen nachhaltig grünen Weg. Das Nachhaltigkeitssiegel drückt das Verantwortungsgefühl von Dallmayr gegenüber Mensch und Natur aus und wird künftig als umfassendes Symbol für alle Produkte aus nachhaltigem Anbau (z.B. UTZ, Bio, Fairtrade) eingesetzt.



Dallmayr Ethiopia im neuen Design ist ab September im Einzelhandel sowie online unter www.dallmayr-versand.de erhältlich.



