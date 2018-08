Mainz (ots) - Woche 40/18



So., 30.9.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



9.30 Katholischer Gottesdienst (HD/UT) Gut ist, wer Gutes tut Lebenswelt der Barmherzigen Brüder in Kainbach/Österreich mit Kaplan Alfred Jokesch



Di., 2.10.



20.15 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Adidas-Story Bitte Korrektur beachten: Film von Uli Weidenbach



Bitte streichen: Frank Diederichs und Annebeth Jacobsen



(Korrektur bitte auch für die Wiederholung am Mi., 3.10.2018, 1.25 Uhr beachten.)



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246