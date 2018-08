JDC Group AG: JDC Group beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts in Höhe von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals DGAP-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung JDC Group AG: JDC Group beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts in Höhe von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals 23.08.2018 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. JDC Group beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts in Höhe von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals * Transaktion zum Zwecke der Finanzierung weiterer Bestandskäufe * Platzierung beginnt heute und endet voraussichtlich morgen Vormittag Der Vorstand der JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37), dem führenden Advisortech Unternehmen in Europa, hat heute unter Zustimmung des Aufsichtsrats den Beschluss gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen. Im Zuge der Transaktion, die durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, begleitet wird, soll das Grundkapital der JDC Group AG um nominal bis zu EUR 1.193.490,00 auf bis zu EUR 13.128.461,00 erhöht werden. Die neuen Aktien werden europäischen qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Der Erlös der Transaktion soll der Finanzierung des Weiteren internen und externen Wachstums der JDC Group dienen und insbesondere zur Finanzierung weiterer Bestandskäufe verwendet werden. Die Platzierung beginnt heute, am 23. August 2018, und wird voraussichtlich morgen, am 24. August 2018, geschlossen werden. Der Vorstand der JDC Group AG wird den Platzierungspreis voraussichtlich morgen, am 24. August 2018, festsetzen und veröffentlichen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt und werden in die bestehende Notierung im Teilbereich des Open Market (Scale) der Deutschen Börse an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) einbezogen. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,5 Milliarden Produktabsatz pro Jahr sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Disclaimer: Die Mitglieder des Vorstands der JDC Group AG Herr Dr. Sebastian Grabmaier und Herr Ralph Konrad halten jeweils eine wesentliche Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen. Kontakt: JDC Group AG Ralf Funke Investor Relations Tel.: +49 611 890 5750 E-Mail: funke@jdcgroup.de 23.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: JDC Group AG Kormoranweg 1 65201 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 611 890 575-0 Fax: +49 (0) 611 890 575-99 E-Mail: info@jdcgroup.de Internet: http://www.jdcgroup.de ISIN: DE000A0B9N37 WKN: A0B9N3 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716979 23.08.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0B9N37

AXC0230 2018-08-23/17:45