Bloxolid AG: Erste ARG3NTUM Transaktion findet im Rahmen der ARG3NTUM Premiere statt. DGAP-News: Bloxolid AG / Schlagwort(e): Produkteinführung Bloxolid AG: Erste ARG3NTUM Transaktion findet im Rahmen der ARG3NTUM Premiere statt. 23.08.2018 / 17:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Rotkreuz, 23. August 2018 - Nach der erfolgreich durchgeführten Übernahme der Bloxolid GmbH durch die neue Bloxolid AG, vormals Novavisions AG, findet heute die Veranstaltung zur Premiere von ARG3NTUM statt. ARG3NTUM ist die erste in Deutschland entwickelte, vollständig durch physisches Silber gedeckte Kryptowährung. Im Rahmen der Veranstaltung wird Dr. Cord H. Burchard, CEO der Bloxolid GmbH und Präsident des Verwaltungsrats der Bloxolid AG, sowohl Einblick in die bisherige Entwicklung von Bloxolid und ARG3NTUM als auch einen Ausblick zu den weiteren Schritten hin zur Schaffung sicherer und inflationsfreier Anlage- und Zahlungsmittel auf Basis innovativer Blockchain-Technologie geben. Ergänzt wird der Vortrag durch eine Live-Demonstration der ersten ARG3NTUM Transaktion auf der Stellar Blockchain. Hier wird der gesamte Prozess angefangen bei der Registrierung im ARG3NTUM Webshop über die Verifizierung des Accounts bis hin zur Real-time-Transaktion auf der Stellar Blockchain vorgeführt. Die Stellar Blockchain ist auf Basis einer umfangreichen Analyse der vorhandenen Blockchain Lösungen ausgewählt worden und bietet wesentliche Vorteile für die digitale Innovation des Handels von physischen Edelmetallen wie Silber. Vor allem der Aspekt der Wiederherstell-barkeit von Private Keys (= Schlüssel zur persönlichen ARG3NTUM Wallet) durch einen vollständigen Know-your-Customer (KYC) Prozess ist neben der überlegenen Transaktions-Performance ein wesentliches Argument für die Wahl dieser technischen Infrastruktur gewesen. Im Rahmen des am 23. Juni gestarteten Pre-Sales von ARG3NTUM konnte Bloxolid bereits innerhalb der ersten zwei Monate ein Umsatz von über 130.000 Euro durch den vollständig digital abgewickelten Verkauf von physischem Silber verbuchen, was einem Silberbestand von über 260.000 Gramm Feinsilber entspricht. Das Silber entstammt der Royal Canadian Mint und wird im kanadischen Hochsicherheitslager des Kooperationspartners Brinks eingelagert. Über Bloxolid Die Bloxolid AG verfolgt die Mission, reale Werte wie Edelmetalle mit innovativer Blockchain-Technologie zu verbinden und damit eine neue Klasse sicherer und stabiler Vermögenswerte und Währungen zu schaffen. Bloxolid wurde im Dezember 2017 gegründet und entwickelt aktuell das erste Produkt namens ARG3NTUM: Die erste vollständig durch physisches Silber hinterlegte Kryptowährung - made in Germany. Kontakt für Presseanfragen: Bloxolid GmbH Lienhardt Meyer Isernhagener Straße 1 DE30916 Isernhagen/Hannover Lienhardt.Meyer@bloxolid.com www.bloxolid.com Bloxolid GmbH Claudia Schumacher Grundstraße 12 CH-6343 Rotkreuz Claudia.Schumacher@bloxolid.com www.bloxolid.com 23.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 717017 23.08.2018

