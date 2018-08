(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Kostenloser DIN-Check für Banken und Sparkassen

Angebot der QIDF-Gruppe für eine kostenfreie Qualitätsanalyse

Stuttgart 23.08.2018 13:50

Zum Jahreswechsel 2018/2019 wird nun die finale DIN 77230, Basisanalyse für Privathaushalte, an den Start gehen. Wir, die QIDF- Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbH und verantwortliche Personen unseres Partners, der ZERTPRO FINANZ- Gesellschaft zur Zertifizierung von DIN Standards und Normen im Bereich Finanzdienstleistungen, waren von Beginn an bei der Entwicklung der Norm beteiligt und haben diese entsprechend geprägt.

Über die Bedeutung, die Vorteile und die Auswirkung der Norm auf die Kundenberatung sind sich Experten der Branche längst einig. Große Bankhäuser und Versicherungsgesellschaften haben nicht ohne Grund an der knapp vierjährigen Entwicklung ebenso mitgewirkt, wie auch namhafte Verbraucherschutzorganisationen.

Als erfahrener Beratungsspezialist erhalten wir zurzeit viele Anfragen zum Umgang mit diesem neuen Thema. Teilweise herrscht auch große Unsicherheit über den Einsatz der Finanzanalyse-Norm, bedingt durch missverständliche Presseberichte, Interviews, Mailings etc.

Mit ZERTPRO FINANZ haben wir einen Partner an unserer Seite, der für Transparenz und Sicherheit beim Normeneinsatz sorgt. Die Gesellschaft prüft und zertifiziert Berater, Finanzanalysesoftware sowie Beratungsprozesse im Hinblick auf die Anwendung der DIN-Norm 77230. Der Frage nach der "DIN-Konformität" kommt hier eine besondere Bedeutung zu, ZERTPRO FINANZ zeigt diesbezüglich unterschiedliche und pragmatische Lösungsansätze auf.

Wir haben uns daher entschlossen, interessierten Banken, Versicherern und Finanzdienstleister einen kostenfreien DIN-Check in Form eines Kurzgutachtens anzubieten. Dafür haben wir einen Fragenbogen entwickelt, den wir Ihnen hier zur Verfügung stellen.

Im Anschluss an das Gutachten gibt es zudem die Möglichkeit, die Ergebnisse dieser Analyse mit Ihnen und den (Vertriebs-) Führungskräften aus Ihrem Hause - im Rahmen eines halbtägigen Workshops - zu diskutieren, um die "DIN" zu entmystifizieren und die enormen Chancen, die damit einhergehen, zu ergreifen.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihren ausgefüllten Fragebogen. Diesen können Sie uns gern postalisch oder elektronisch an unsere [b][url= https://qualitaet-in-der-finanzberatung.de/kontakt/]Kontaktadresse[/url][/b] zusenden. Wenn Sie ein beschreibbares PDF wünschen, können Sie dieses selbstverständlich gern bei uns direkt anfordern.

