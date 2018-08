Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen lädt alle Medienvertreter am Samstag, 25.08.2018, zur offiziellen Vorstellung des eSportlers Michael "MegaBit" Bittner ein. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr und findet in der Skybox 2 im Weser-Stadion statt.



Michael Bittner, Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung des SV Werder Bremen und Dominik Kupilas, der als Leiter Content & Digital die Projektleitung für den eSPORTS übernimmt, stehen an diesem Tag für Fragen zur Verfügung. für Fragen zur Verfügung. Für Fotografen wird es Fotomöglichkeiten geben. Der Ein- und Ausgang erfolgt über Turm 2/VIP-Eingang Nord.



Wir bitten um eine kurze Rückmeldung bis Freitag, 24.08.2018, 12:00 Uhr, an medien@werder.de wenn Sie an dem Event teilnehmen wollen.



