Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pfizer von 38 auf 40 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Transparenz mit Blick auf die Pipeline des Pharmakonzerns sei besser, begründete Analyst Geoffrey Meacham in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seinen Schritt. Das Mittel Tafamidis sei gut in seinem Markt positioniert, was allein aber nicht ausreiche. Er erwarte daher weitere Pipeline-Kandidaten, was wohl über Zukäufe geschehen könnte./ck/mis Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

