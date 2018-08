Deutsche Bundesanleihen haben sich am Donnerstag unter dem Strich nur wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Abend wenig verändert bei 163,09 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten ebenfalls wenigr verändert mit 0,33 Prozent. In anderen Euroländern hielten sich die Kurs- und Renditebewegungen ebenfalls in Grenzen.

Die am Vormittag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone bewegten den Markt kaum. Der Gesamtindikator hatte sich im August zwar etwas verbessert. Volkswirte hatten aber mit einem deutlicheren Anstieg gerechnet. Gestützt worden war die Stimmung durch die bessere Entwicklung im Dienstleistungssektor, während der Indikator für die Industrie überraschend gesunken war. Der von den USA ausgelöste Handelsstreit mit China hatte dort auf der Stimmung gelastet.

Spekulationen um die Nachfolge von EZB-Präsident Mario Draghi spielten am Markt auch keine große Rolle. Das "Handelsblatt" hatte berichtet, dass die Bundesregierung Weidmann nicht mehr zum Nachfolger Draghis machen möchte, dessen Amtszeit im Herbst 2019 endet. Bislang gilt der Deutsche als aussichtsreicher Kandidat. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei es aber wichtiger, einen Landsmann an die Spitze der EU-Kommission zu bringen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise.

Merkel äußerte sich während eines Auslandsbesuchs in Georgien vorsichtig. In einer Pressekonferenz sagte sie, es seien noch keine Entscheidung gefallen was das künftige Personal auf europäischer Ebene angehe. Die Debatte darüber habe erst begonnen.

An diesem Donnerstag beginnt ein Treffen führender Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole. Eine mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell ist aber erst für Freitag vorgesehen./bgf/jsl/he

