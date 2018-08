Der Dax hat nach drei Gewinntagen in Folge leicht im Minus geschlossen. Der deutsche Leitindex gab am Donnerstag um 0,16 Prozent auf 12 365,58 Punkte nach. Etwas Gegenwind war von der tonangebenden Wall Street gekommen. Insgesamt aber hatte sich das Börsenbarometer den Tag über kaum bewegt.

Im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen hingegen gab es Gewinne von 0,36 Prozent auf 26 779,51 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,89 Prozent auf 2962,40 Zähler.

Der Handelsstreit zwischen China und den USA ist derweil um eine Eskalationsstufe reicher. Nachdem Washington am Donnerstag weitere Strafzölle für Waren im Wert von 16 Milliarden US-Dollar in Kraft setzte, schlug Peking umgehend zurück. Eine chinesische Delegation befindet sich zwar noch zu Gesprächen in Washington, wegweisende Entscheidungen werden aber zunächst nicht erwartet. Es sei allerdings ein gutes Zeichen, dass man sich dazu entschieden habe, miteinander zu sprechen, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Nach der Gewinnwarnung vom Vortag und dem anschließenden Kurssturz von mehr als 13 Prozent büßten die Papiere von Continental am Donnerstag nun am Dax-Ende weitere gut 4 Prozent ein. Mehrere Analysten hatten ihre Kursziele gesenkt.

Die Bayer-Aktien verloren fast 2 Prozent. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern gibt sich trotz des Millionenurteils im ersten Glyphosat-Prozess gegen die neue Tochter Monsanto zuversichtlich. Geld für mögliche Schadensersatzzahlungen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter soll nach aktuellen Planungen erst einmal nicht beiseite gelegt werden. An der Dax-Spitze knüpften die Anteilscheine des Konsumgüterproduzenten Beiersdorf an ihren jüngsten Aufwärtstrend an und stiegen um 1,41 Prozent.

Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim war zwar im ersten Halbjahr dank eines boomenden Geschäfts mit großen Konzerten und Tourneen sowie Übernahmen stärker als erwartet gewachsen. Am frühen Nachmittag aber machte ein negativ aufgenommenes Gerichtsurteil die anfänglichen Kursgewinne zunichte, so dass die Aktien letztlich am MDax-Ende rund 5 Prozent verloren. Der Bundesgerichtshof hatte entschieden, dass eine pauschale "Servicegebühr" in Höhe von 2,50 Euro für die elektronische Übermittlung einer Eintrittskarte zum Selbstausdrucken unzulässig sei.

Die Papiere von RIB Software gewannen als bester TecDax-Wert mehr als 11 Prozent. Der Bausoftwarehersteller hatte eine Partnerschaft und Investitionsvereinbarung mit einem amerikanischen Unternehmen angekündigt.

Nach einer Kaufempfehlung von Warburg Research kamen die Aktien von HHLA in Fahrt. Zudem wurde bekannt, dass Hamburg die von dem Hafen-Logistiker langersehnte Elbvertiefung in Angriff nehmen kann - wenn es keine neuen Einwände gibt. An der Spitze des Kleinwerteindex SDax legten die Anteilscheine um gut 8 Prozent zu.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit minus 0,03 Prozent auf 3419,26 Punkte nahezu auf der Stelle. In Paris schloss der Cac 40 ebenfalls kaum verändert, während der Londoner FTSE 100 etwas nachgab. In New York lag der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa ebenfalls leicht in der Verlustzone.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,15 Prozent am Vortag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,13 Prozent auf 141,33 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,05 Prozent auf 163,12 Punkte nach. Der Kurs des Euro fiel: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1579 (Mittwoch: 1,1616) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8636 (0,8609) Euro./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

