ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Donnerstag kaum vom Fleck gekommen. Händler bemängelten den fehlenden Befreiungsschlag im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit. Zwar verhandeln die beiden größten Volkswirtschaften der Welt seit Mittwoch wieder über eine Lösung des Konflikts, gleichzeitig setzten aber beide Mächte am Morgen wechselseitig neue Zölle im Umfang von jeweils 16 Milliarden Dollar in Kraft. "Ein schlechtes Omen für die gerade begonnenen Handelsgespräche", sagte ein Händler. Zur Verunsicherung tat das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank sein Übriges. Zwar ließen die Fed-Vertreter an einer Zinserhöhung im September keine Zweifel aufkommen, zugleich betonten sie aber auch die Risiken, die mit dem Handelsstreit einhergingen.

Der SMI gewann eineinhalb Punkte auf 9.050. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 33,35 (zuvor: 33,52) Millionen Aktien.

Julius Bär gaben 0,4 Prozent ab. Ein Ex-Banker der Finanzgruppe hatte sich vor einem US-Bundesgericht in Florida der Geldwäsche schuldig bekannt. Der deutsche Staatsbürger Matthias Krull räumte seine Beteiligung an einem komplizierten System der Geldwäsche im Volumen von 1,2 Milliarden Dollar ein. Dabei handelt es sich um Gelder, die beim staatlichen venezolanischen Ölriesen PdVSA veruntreut worden sind. Krull gab ferner zu, private Kunden für Julius Bär akquiriert zu haben, vor allem Venezolaner.

Trotz einer positiven Medikamentenstudie verloren die Pharmatitel von Novartis 0,5 Prozent. Wettbewerber Roche erhielt eine Zulassung in den USA, die Titel schlossen unverändert. Trotz der spürbaren Verunsicherung seien zyklische Werte eher gefragt gewesen, hieß es. Mit ABB stand ein konjunktursensibler Wert mit einem Aufschlag von 1,7 Prozent an der Spitze des Tableaus. ABB wurden gestützt von einem Bericht, wonach der Industriekonzern seine Stromnetzsparte veräußern könnte.

Unter den Nebenwerten legten Von Roll um 8,0 Prozent zu, nachdem der Industriekonzern eine neue Partnerschaft mit Renault im Bereich E-Mobilität eingegangen war. Der Telekommunikationskonzern Sunrise überzeugte mit guten Quartalszahlen und einem erhöhten Ausblick, die Papiere legten um 7,3 Prozent zu.

August 23, 2018 11:49 ET (15:49 GMT)

