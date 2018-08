Damit sich die Azubis schneller im Arbeitsleben zurechtfinden und sich besser in das Unternehmen integrieren können, bietet die e-masters Kooperation die Seminarreihe azubiJump an. Das aus vier Modulen bestehende Programm für Nachwuchskräfte läuft parallel zur Berufsausbildung ab. »Mit azubiJump lernen die Auszubildenden grundlegende Verhaltensweisen. Im Startermodul 1 geht es beispielsweise um Körpersprache und Mimik, Selbstbild und Fremdbild, also wie wirke ich auf andere, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...