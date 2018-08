Bremen (ots) - Pünktlich zum Saisonauftakt 2018/2019 hat der SV Werder Bremen den Kreis seiner Sponsoren um einen starken Neuzugang erweitert: Die Grün-Weißen kooperieren ab sofort mit MediaMarkt, Deutschlands Elektronikhändler Nummer eins. MediaMarkt wird als offizieller Partner-Sponsor unter anderem auf den TV-relevanten Banden im Weser-Stadion präsent sein. Zudem belegt MediaMarkt als Sponsor des SV Werder Bremen auch Werbeflächen auf der digitalen Bande in der Fußballsimulation FIFA19. Darüber hinaus umfasst das Engagement des Elektronikhändlers weitere Titel- und Logonutzungsrechte, Social Media-Leistungen, Promotion- und Spieleraktionen sowie ein Ticketpaket.



"Wir sind stolz darauf, dass wir mit MediaMarkt einen starken und attraktiven Partner gewinnen konnten. Wir sehen die Entscheidung für den SV Werder Bremen auch als eine Entscheidung für einen Verein, der mutig einen eigenen Weg geht und in besonderer Weise Leistungsbereitschaft und Spielfreude in Verbindung bringen möchte", so Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung des SV Werder Bremen zur Vertragsunterzeichnung, die auch ein deutliches Bekenntnis von MediaMarkt zur Region Bremen darstellt.



Media Markt ist im Raum Bremen an insgesamt vier Standorten vertreten und somit allein durch diese starke Präsenz eng mit der Fan-Region des SV Werder Bremen verbunden. "Die Begeisterung für Fußball und MediaMarkt - das passt einfach perfekt zusammen. Daher freuen wir uns sehr auf die Möglichkeiten, die sich durch die Partnerschaft ergeben. Unsere Kunden, die Fußball-Fans und auch unsere Mitarbeiter wollen wir mit tollen gemeinsamen Aktionen überraschen", so Marcus Deigmann, geschäftsführender Gesellschafter des MediaMarkts im Bremer Weserpark.



MediaMarkt ist deutschlandweit seit der Saison 2015/16 im Profi-Fußball als Sponsor aktiv. Durch dieses nachhaltige Engagement nutzt das Unternehmen die Begeisterung und die Emotionen, die Fans mit dem Fußball verbinden, um seine Markenpositionierung weiter zu schärfen und seinen Kunden Mehrwerte zu bieten - nicht nur bundesweit, sondern insbesondere auch über die Einbindung der in wichtigen Fußball-Regionen ansässigen Media Märkte in die Kommunikations- und Kundenbindungsaktivitäten.



Pressekontakt: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Franz-Böhmert-Str. 1 c Michael Rudolph, Direktor Kommunikation info@werder.de Telefon: 0421/434590