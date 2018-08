Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienindizes in Europa sind auch am Donnerstag nicht von der Stelle gekommen. Der Euro-Stoxx-50 notierte mit 3.419 Punkten kaum verändert zum Schlussstand vom Mittwoch. Auch der DAX trat mit 12.366 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle, er gab um knapp 0,2 Prozent nach. "Der DAX fährt sich fest", hieß es bei CMC Markets. Auf der Verliererseite ragten die Autotitel heraus, auf der Gewinnerseite die Technologieaktien.

Etwas belastet wurde die Stimmung nun wieder vom Handelsstreit zwischen den USA und China. Am Morgen sind neue gegenseitige Zölle im Wert von 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten, "ein schlechtes Omen für die gerade begonnenen Handelsgespräche", wie ein Händler sagte.

Die europäischen Einkaufsmanagerindizes setzten an den Märkten keine Akzente. Der Index für das verarbeitende Gewerbe ist im August leicht unter der Prognose geblieben. Der Service-Index entsprach genau der Prognose. Die Zahlen legen weiterhin ein solides Wirtschaftswachstum in der Eurozone nahe, sie liegen noch immer deutlich über der Marke, die als Schwelle zwischen Wachstum und Rezession gesehen wird.

Der Euro notierte kaum verändert bei rund 1,1570 Dollar. Das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom 31.Juli/1.August hat die Erwartung eines nächsten Zinsschritts im September unterstrichen. Wenn sich die Wirtschaft im Einklang mit den aktuellen Erwartungen entwickelt, "wäre es vermutlich bald angebracht, einen weiteren Schritt" bei der Anhebung der Zinsen zu unternehmen", heißt es in dem Protokoll. An den Märkten wird ein September-Zinsschritt fest eingepreist und eine weitere Erhöhung im Dezember mit mehr als 60 Prozent.

Continental weiter unter Druck

Continental gaben nach einer Serie von Herunterstufungen infolge der Gewinnwarnung am Vortag um weitere 4,3 Prozent nach. Damit führten sie die Verliererliste im DAX an, genauso wie der Stoxx-Auto-Index die Verliererliste der europäischen Branchen-Indizes. Er fiel um 1,4 Prozent. BMW, Peugeot, Daimler und Renault gaben alle etwa 1,5 Prozent ab, VW 0,6 Prozent. Die Branche war schon am Mittwoch in den Sog der Continental-Gewinnwarnung geraten.

Auf der Gewinnerseite stachen die Technologiewerte heraus, deren Branchenindex um 0,8 Prozent stieg. Ericsson zogen um 1,7 Prozent an, SAP und Infineon beendeten die Sitzung jeweils 1 Prozent im Plus. Der deutsche TecDAX stieg um 0,9 Prozent und schloss nur noch knapp unter seinem Jahreshoch von Ende Juli. Hier schnellten RIB Software um gut 11 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat den erfolgreichen Abschluss einer Partnerschaft gemeldet und hofft nun auf neue Kunden an der US-Westküste.

Bayer-Konferenz zu Glyphosat hilft Aktie nicht

Bayer fielen um 1,8 Prozent zurück. Bayer sieht in dem jüngsten US-Urteil zu Glyphosat keinen Grund, die Einschätzung zu Monsanto zu ändern. Der Markt hatte die Übernahme nach dem Urteil neu bewertet und den Bayer-Kurs auf Talfahrt geschickt. Zuletzt hatte er sich wieder etwas erholt. Ein US-Geschworenengericht hatte das von Bayer übernommene Agrarunternehmen Monsanto vergangene Woche wegen des Einsatzes des glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels Roundup zu einer Zahlung von 290 Millionen Dollar verpflichtet.

Dagegen legten Beiersdorf um 1,4 Prozent zu, Adidas um 0,8 Prozent zu und RWE um 1,3 Prozent. Deutsche Bank wiederum verloren 1,2 Prozent auf 9,84 Euro, nachdem Berenberg das Kursziel auf 8 von 12 Euro gesenkt hat. Die Aktien der Deutsche Euroshop hat Berenberg auf Halten zurückgenommen, der Kurs fiel um 3,4 Prozent. Ebenfalls im MDAX verloren CTS Eventim 4,9 Prozent, nachdem der operative Gewinn des zweiten Quartals den Markt enttäuscht hatte. Im SDAX profitierten Hamburger Hafen mit einem Plus von gut 8 Prozent von einer Kaufempfehlung durch Warburg.

Mit einem Kursplus von 7,2 Prozent reagierten Sunrise darauf, dass das Schweizer Telekommunikationsunternehmen nach einem guten ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hat. Die Aktie von Freenet, das Unternehmen ist an Sunrise beteiligt, stieg um 0,6 Prozent.

Das operative Ergebnis der österreichischen Semperit Gruppe ist in den ersten sechs Monaten 2018 trotz leichter Umsatzeinbußen deutlich gestiegen, für die Aktie ging es um gut 12 Prozent nach oben.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.419,26 -0,92 -0,0% -2,4% . Stoxx-50 3.070,70 -6,48 -0,2% -3,4% . Stoxx-600 383,38 -0,64 -0,2% -1,5% Frankfurt XETRA-DAX 12.365,58 -20,12 -0,2% -4,3% London FTSE-100 London 7.563,22 -11,02 -0,1% -1,3% Paris CAC-40 Paris 5.419,33 -1,28 -0,0% +2,0% Amsterdam AEX Amsterdam 558,91 -0,29 -0,1% +2,6% Athen ATHEX-20 Athen 1.932,55 +26,06 +1,4% -7,2% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.799,09 -1,01 -0,0% -4,5% Budapest BUX Budapest 36.186,31 -179,59 -0,5% -8,1% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.297,75 +9,93 +0,2% +9,7% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 111.711,66 +1736,27 +1,6% -20,8% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.014,68 -1,72 -0,2% -0,9% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.516,97 -26,25 -0,5% +1,9% Madrid IBEX-35 Madrid 9.567,30 -12,90 -0,1% -4,8% Mailand FTSE-MIB Mailand 20.608,51 -91,19 -0,4% -4,9% Moskau RTS Moskau 1.043,99 -21,35 -2,0% -9,6% Oslo OBX Oslo 838,92 -1,06 -0,1% +12,9% Prag PX Prag 1.079,91 +6,91 +0,6% +0,2% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.643,71 +0,25 +0,0% +4,2% Warschau WIG-20 Warschau 2.322,86 +27,23 +1,2% -5,6% Wien ATX Wien 3.290,67 -5,79 -0,2% -5,1% Zürich SMI Zuerich 9.049,72 +1,52 +0,0% -3,5% DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1571 -0,21% 1,1566 1,1600 -3,7% EUR/JPY 128,59 +0,30% 128,20 128,17 -4,9% EUR/CHF 1,1393 -0,04% 1,1384 1,1395 -2,7% EUR/GBP 0,9017 +0,43% 0,8979 0,8984 +1,4% USD/JPY 111,13 +0,53% 110,84 110,51 -1,3% GBP/USD 1,2831 -0,63% 1,2882 1,2911 -5,0% Bitcoin BTC/USD 6.466,13 +1,1% 6.457,93 6.664,73 -52,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,63 0,00 Deutschland 10 Jahre 0,34 0,34 -0,09 USA 2 Jahre 2,61 2,60 0,72 USA 10 Jahre 2,82 2,82 0,41 Japan 2 Jahre -0,13 -0,12 0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,62 67,86 -0,4% -0,24 +15,2% Brent/ICE 74,60 74,78 -0,2% -0,18 +16,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.189,77 1.195,51 -0,5% -5,74 -8,7% Silber (Spot) 14,59 14,76 -1,2% -0,17 -13,9% Platin (Spot) 778,40 793,00 -1,8% -14,60 -16,3% Kupfer-Future 2,65 2,67 -0,7% -0,02 -20,5% ===

