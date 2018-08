Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag kaum verändert geschlossen. Händler sprachen von einem zu weiten Teilen ruhigen bis sehr ruhigen Geschäft ohne echte Impulse. Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex konnte die Marke von 9000 Punkten damit problemlos verteidigen. Etwas gedämpft worden sei die Risikofreude der Investoren vom politischen Gezerre um US-Präsident Donald Trump einerseits und vom Handelsdisput zwischen den USA und China andererseits, hiess es im Handel.

Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed hatte am Vorabend derweil die Erwartung bestätigt, wonach bald mit einer weiteren Zinserhöhung in den USA zu rechnen ist. In den Fokus war zudem bereits das Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole vom Wochenende gerückt, zumal der US-Präsident sich kürzlich kritisch bezüglich der aktuellen Fed-Politik geäussert hatte. Diverse US-Makrodaten konnten dem Markt ebenfalls keine Impulse in die eine oder andere Richtung verleihen.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann zum Handelsschluss 0,02 Prozent auf 9'049,72 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) avancierte um 0,04 Prozent auf 1'477,55 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um +0,11 Prozent auf 10'804,15 Zähler. Bei den 30 Bluechips schlossen 17 Titel im Plus, einer unverändert ...

