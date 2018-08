Die Fluggesellschaften Air France und British Airways stellen ihre Flüge in die Hauptstadt des von US-Wirtschaftssanktionen getroffenen Iran ein. Ein Sprecher des französisch-niederländischen Konzerns Air France-KLM sagte am Donnerstag, der Schritt sei nicht den amerikanischen Sanktionen geschuldet, sondern dem schlechten wirtschaftlichen Erfolg der Verbindung zwischen Paris und Teheran. Der letzte Rückflug aus dem Iran ist für den 18. September vorgesehen, die Verbindung wird von der jungen Air-France-Tochter Joon betrieben.

Die britische Fluggesellschaft British Airways begründete das Ende ihrer Flüge zwischen London und Teheran ebenfalls damit, dass die Verbindung derzeit wirtschaftlich nicht tragfähig sei. Ihr vorerst letzter Flug auf der Strecke soll den Iran am 23. September verlassen. Die niederländische Air-France-Schwester KLM hatte bereits Anfang Juli angekündigt, vom 24. September an keine Direktflüge nach Teheran mehr anzubieten.

Der Iran steckt in einer Wirtschaftskrise, die Landeswährung Rial hat stark an Wert verloren. US-Präsident Donald Trump hatte im Mai einseitig das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt, seit Kurzem sind wieder US-Sanktionen in Kraft./sku/pog/DP/she

