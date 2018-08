Kapitalerhöhung vollständig platziert DGAP-Ad-hoc: Signature AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung Kapitalerhöhung vollständig platziert 23.08.2018 / 18:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, den 23. August 2018 - Die Signature AG ("Signature", ISIN: DE000A2DAMG0) hat sämtliche neuen Aktien aus der heute angekündigten Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an qualifizierte Anleger platziert. Bei der Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wurden insgesamt 100.000 neue Aktien zum Preis von je EUR 1,10 ausgegeben. Die Nachfrage übertraf das Angebot erheblich. Das Grundkapital wird folglich um EUR 100.000,00 gegen Bareinlage durch Ausgabe von 100.000 Stück neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie auf EUR 1.100.000,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung der Wachstumsstrategie dienen. Über die Signature AG: Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) als auch der Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit. 23.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Signature AG Agnes-Bernauer-Str. 88 80687 München Deutschland Internet: www.signature-ag.de ISIN: DE000A2DAMG0 WKN: A2DAMG Börsen: Freiverkehr in Berlin, München; Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717023 23.08.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2DAMG0

