Straubing (ots) - Wenn es wirklich eine Verkehrswende geben soll, muss die Bahn dabei eine zentrale Rolle spielen. Und da sollte sie Kunden nicht ständig mit neuen Preiserhöhungen verschrecken. Dass sie ihr umfangreiches eigenes Glasfasernetz vermarkten will, ist zu begrüßen. Mit dem Gewinn könnte sie in Sachen Attraktivität richtig durchstarten. Und davon haben die Bahn, ihre Kunden und die von lahmer Internetabdeckung geplagte Bürger mehr, als die Bahn von ständig neuen Preisrunden.



