Angela Merkel erklärt in Tiflis, dass Georgien ein sicheres Herkunftsland sei. Der Kaukasusstaat will EU und Nato beitreten.

Georgiens Ministerpräsident Mamuka Bachtadse hält trotz der Kritik aus Russland am Ziel seines Landes fest, Mitglied der EU und der Nato zu werden. Georgien sei Teil der europäischen Zivilisation, sagte Bachtadse am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Tiflis. "Daher glauben wir, dass Georgien unbedingt Mitglied der EU und der Nato sein wird."

Ohne Russland zu erwähnen, betonte er, dieser Schritt sei gegen niemanden gerichtet. Trotz des sehr langen Annäherungsprozesses an beide westliche Organisationen sei er weiter zuversichtlich, dass sein Land das Ziel erreichen werde. Aber er wisse, dass noch viel zu tun sein. Seine Regierung wolle deshalb die Reformen fortsetzen. "Wenn der Wille da ist, wird Georgien bereit sein, Mitglied der EU und der Nato zu sein."

Russland hatte 2008 in Georgien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...