FEIERTAGSHINWEIS

Dienstag bis Freitag: In der Türkei ruht das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des islamischen Opferfestes.

AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.419,26 -0,03% -2,42% Stoxx50 3.070,70 -0,21% -3,37% DAX 12.365,58 -0,16% -4,27% FTSE 7.563,22 -0,15% -1,26% CAC 5.419,33 -0,02% +2,01% DJIA 25.661,66 -0,28% +3,81% S&P-500 2.858,76 -0,11% +6,93% Nasdaq-Comp. 7.890,53 +0,02% +14,30% Nasdaq-100 7.428,30 +0,05% +16,13% Nikkei-225 22.410,82 +0,22% -1,56% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,12 -8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,61 67,86 -0,4% -0,25 +15,1% Brent/ICE 74,66 74,78 -0,2% -0,12 +16,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.187,77 1.195,51 -0,6% -7,75 -8,8% Silber (Spot) 14,57 14,76 -1,3% -0,19 -14,0% Platin (Spot) 776,75 793,00 -2,0% -16,25 -16,4% Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,6% -0,02 -20,4%

Der Goldpreis fiel wieder deutlicher zurück, nachdem am Vortag noch die wichtige Marke von 1.200 Dollar wieder in greifbare Nähe gerückt war. Beobachter verwiesen auf den festeren Dollar und das Fed-Protokoll vom Vorabend, das die Erwartung einer Zinserhöhung im September gefestigt habe. Die Ölpreise gaben nach dem kräftigen Anstieg vom Mittwoch ebenfalls wieder nach. Sie hatten nach dem unerwartet starken Rückgang der wöchentlichen US-Lagerdaten um jeweils rund 3 Prozent zugelegt. Nun trat jedoch der Handelsstreit wieder in den Vordergrund und damit die Angst, dass die Nachfrage unter dem Konflikt leiden könnte.

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen geben am Donnerstag im Verlauf etwas nach. Auf den Kursen lastet der Handelsstreit zwischen den USA und China. Zwar haben beide Seiten am Mittwoch ihre Verhandlungen wieder aufgenommen, doch traten am Donnerstag neue Zölle auf chinesische Waren im Wert von 16 Milliarden Dollar in Kraft. China kündigte daraufhin Zölle in vergleichbarer Höhe an. Die Konjunkturdaten des Tages haben kaum Einfluss auf den Markt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind überraschend in der vergangenen Woche zurückgegangen. Die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und nicht-verarbeitende Gewerbe gingen im August zwar im Vergleich zu Juli zurück, lagen aber immer noch klar im expansiven Bereich. Unter den Einzelwerten geben Alibaba anfängliche Gewinne ab und verlieren 1,7 Prozent. Die Geschäftszahlen des chinesischen Internetgiganten hätten die Erwartungen des Marktes verfehlt, heißt es. Die Aktien von L Brands, zu der die Dessous-Kette Victoria's Secret gehört, brechen nach enttäuschenden Zahlen um 11,7 Prozent ein. Gut kommen dagegen die Zahlen des Einrichtungsspezialisten Williams Sonora (+14 Prozent) an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienindizes in Europa präsentierten sich am Donnerstag kaum verändert. Autotitel schwächelten erneut, Technologiewerte legten dagegen etwas deutlicher zu. Etwas belastet wurde die Stimmung nun wieder vom Handelsstreit zwischen den USA und China. Die am Morgen in Kraft getretenen Zölle seien "ein schlechtes Omen für die gerade begonnenen Handelsgespräche", sagte ein Händler. Die europäischen Einkaufsmanagerindizes legten ein weiterhin solides Wirtschaftswachstum nahe, setzten aber keine Akzente. Continental gaben nach einer Serie von Herunterstufungen infolge der Gewinnwarnung am Vortag um weitere 4,3 Prozent nach. Damit führten sie die Verlierer im DAX an, genauso wie der Stoxx-Auto-Index die Verliererliste der europäischen Branchen-Indizes. Er fiel um 1,4 Prozent. BMW, Daimler, VW, Peugeot und Renault gaben zwischen 0,6 und 3,2 Prozent ab. Die Branche war schon am Mittwoch in den Sog der Continental-Gewinnwarnung geraten. Auf der Gewinnerseite stachen die Technologiewerte heraus, deren Branchenindex um 0,8 Prozent sieg. Ericsson zogen um 1,7 Prozent an, SAP und Infineon um je 1 Prozent. RIB Software gewannen gut 11 Prozent. Das Unternehmen hat den erfolgreichen Abschluss einer Partnerschaft gemeldet und hofft nun auf neue Kunden an der US-Westküste. Bayer verloren 1,8 Prozent. Die Telefonkonferenz zum Thema Glyphosat hatte das Sentiment für die Aktie nicht gedreht. Mit einem Kursplus von 7,2 Prozent reagierten Sunrise darauf, dass das Unternehmen nach einem guten ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hatte. Die Aktie von Freenet, das Unternehmen ist an Sunrise beteiligt, stieg um 0,6 Prozent. Das operative Ergebnis der österreichischen Semperit Gruppe (+12,2 Prozent) ist in den ersten sechs Monaten 2018 trotz leichter Umsatzeinbußen deutlich gestiegen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1555 -0,35% 1,1566 1,1600 -3,8% EUR/JPY 128,44 +0,18% 128,20 128,17 -5,1% EUR/CHF 1,1384 -0,13% 1,1384 1,1395 -2,8% EUR/GBP 0,9015 +0,41% 0,8979 0,8984 +1,4% USD/JPY 111,18 +0,57% 110,84 110,51 -1,3% GBP/USD 1,2816 -0,75% 1,2882 1,2911 -5,2% Bitcoin BTC/USD 6.466,05 +1,1% 6.457,93 6.664,73 -52,7%

Der Euro bröckelte etwas ab auf 1,1570 Dollar von 1,16 Dollar am späten Mittwoch. Der Dollar legt aber auch zu anderen Währungen zu. Das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom 31.Juli/1.August hat die Erwartung eines nächsten Zinsschritts im September unterstrichen. Wenn sich die Wirtschaft im Einklang mit den aktuellen Erwartungen entwickelt, "wäre es vermutlich bald angebracht, einen weiteren Schritt" bei der Anhebung der Zinsen zu unternehmen", heißt es in dem Protokoll. An den Märkten wird ein September-Zinsschritt fest eingepreist und eine weitere Erhöhung im Dezember mit mehr als 60 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Donnerstag mehrheitlich zugelegt. Im Fokus stand unverändert der Handelskonflikt zwischen den USA und China mit den wieder aufgenommenen Gesprächen zur Lösung des Problems. Derweil sind neue US-Strafzölle auf chinesische Produkte in Höhe von 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten. China hatte angekündigt, darauf in gleicher Höhe und zum gleichen Zeitpunkt zu reagieren. Der Aktienmarkt in Schanghai erholte sich im späten Handel von zwischenzeitlichen Verlusten. Dagegen wurde die Börse in Hongkong von Verlusten bei Smartphone-Zulieferern belastet. Sunny Optical fielen um 1,6 Prozent, AAC Technologies verloren 5,1 Prozent, belastet von den enttäuschenden Halbjahresergebnissen. Das Unternehmen begründete diese mit negativen Folgen des Handelsstreits. In Sydney verloren Qantas Airways 2,8 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft bei der Vorlage von Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor steigenden Kerosinpreisen gewarnt hatte. Dagegen erholten sich BHP Billiton um 1,3 Prozent von den Verlusten der beiden vorigen Handelstage. Newcrest Mining (-2,9 Prozent) vermeldete für das Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang um 34 Prozent. TPG Telecom kletterten um weitere 1,3 Prozent. Die Aussicht auf einen Zusammenschluss mit Vodafone Hutchison treibt den Sektor weiter an. Die Papiere von Mitbewerber Telstra legten um 2,1 Prozent zu. In Singapur kletterten Singapore Telecom 6,2 Prozent nach oben. In Tokio waren vor dem Hintergrund des Handelsstreits defensive Werte gesucht. Die Titel von Yamato, ein Hersteller von Gesundheitszubehör, stiegen um 2,5 Prozent. Die Aktien des Möbelherstellers Nitori legten um 3,9 Prozent zu. Dagegen standen Autowerte nach den jüngsten Gewinnen unter Abgabedruck. Toyota Motor verloren 1,1 Prozent und die Titel des Auto-Zulieferers Denso kamen mit 2,8 Prozent unter die Räder. Bridgestone gaben um 2,0 Prozent nach. Im europäischen Autosektor hatte am Vortag Continental mit einer Gewinnwarnung für teils deutliche Kursverluste gesorgt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer sieht trotz 8.000 Glyphosat-Klagen kein erhöhtes Risiko

Bayer sieht sich im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat einer wachsenden Zahl von Klagen ausgesetzt, rechnet allerdings nicht damit, dass Rückstellungen für Schadensersatz gebildet werden müssen. Per Ende Juli sei die Zahl der anhängigen Verfahren auf rund 8.000 gestiegen, sagte Bayer-Chef Werner Baumann in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Monsanto hatte Ende April 5.200 Fälle gemeldet.

Siemens-Chef: 20.000 Jobs in Zentralfunktionen zu viel - Magazin

Mit der neuen Strategie Vision 2020+ könnten bei Siemens in den nächsten Jahren insgesamt angeblich 20.000 Stellen weltweit in zentralen Funktionen überflüssig werden. Diese Zahl soll Siemens-Chef Joe Kaeser kürzlich bei einer Roadshow im Gespräch mit einzelnen Investoren genannt haben, um die Umsetzung von Effizienzzielen zu illustrieren, wie das Manager Magazin schreibt. Siemens wollte den Bericht und die genannte Zahl nicht kommentieren.

Brasilien stimmt Fusion von Linde und Praxair zu

Die Gaseanbieter Linde und Praxair haben eine weitere wichtige Kartellhürde auf dem Weg zu ihrem Zusammenschluss genommen. Nun hat auch die brasilianische Kartellbehörde zugestimmt. Aber auch dort haben die Konzerne eine Auflage erhalten und müssen sich von Geschäftsbereichen trennen.

Sparkassen mit starkem Kreditneugeschäft im ersten Halbjahr

Das Kreditneugeschäft der aktuell 385 deutschen Sparkassen hat im ersten Halbjahr angezogen. Wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mitteilte, wurden in den ersten sechs Monaten neue Darlehen in Höhe von 77,9 Milliarden Euro zugesagt, 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Ärger für Eventim: BGH kippt Gebühr für Self-Print-Tickets

Eine von CTS Eventim erhobene pauschale "Servicegebühr" von 2,50 Euro für Eintrittskarten zum Selbstausdrucken ist laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs unzulässig. Die Verbraucherzentrale NRW hatte gegen die Gebühr geklagt und den Angaben zufolge vor dem Bundesgerichtshof gewonnen. Das Urteil habe eine grundsätzliche Bedeutung und betreffe marktweit auch weitere Anbieter, erklärten die Verbraucherschützer.

Alibaba wächst kräftig und übertrifft Erwartungen - Aktie steigt

Der chinesische Online-Handelskonzern Alibaba hat seinen Umsatz im ersten Geschäftsquartal um 61 Prozent gesteigert. Der Nettogewinn sackte wegen Einmaleffekten zwar deutlich ab, übertraf aber die Erwartungen der Analysten. Die in New York notierte Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 3,2 Prozent. Das Papier war in den vergangenen drei Monaten um 9,6 Prozent gefallen, während der S&P 500 um 4,7 Prozent zugelegt hatte.

Alibaba gründet neue Sparte, Softbank steuert Geld bei

Der chinesische Onlinekonzern Alibaba hat eine neue Sparte für die kürzlich erworbenen Essenslieferanten Ele.me und Koubei gegründet. Das neue Unternehmen werde separat mit Investitionen von Alibaba, deren Finanzdienstleister Ant Financial und anderen Investoren kapitalisiert, teilte die Alibaba Group Holding Ltd bei der Vorlage ihrer Erstquartalszahlen mit. Bislang seien dem neuen Unternehmen 3 Milliarden US-Dollar von Alibaba und der japanischen Technologie-Holding Softbank zugesagt worden.

Autostrade schraubte Investitionen vor Brückeneinsturz zurück

Der italienische Autobahnbetreiber Autostrade, der in der vergangenen Woche durch den Brückeneinsturz in Genua mit Dutzenden Toten ins Rampenlicht gerückt ist, hat die Investitionen in das von ihm verwaltete Mautstraßennetz in den vergangenen sechs Jahren um zwei Drittel zurückgefahren. Das geht aus Unterlagen des Unternehmens hervor, das zum Atlantia-Konzern gehört.

British Airways und Air France stellen Flugverkehr in den Iran ein

Die Fluggesellschaften British Airways und Air France fliegen künftig nicht mehr in den Iran. Die Flüge zwischen London und Teheran würden in einem Monat gestoppt, weil sie sich nicht mehr rentierten, teilte die britische Airline mit. Die letzten Flüge von und nach Teheran seien für den 22. und 23. September geplant. Das Umfeld für ausländische Firmen ist wegen der US-Sanktionen schwierig.

Britische Aufsicht CMA nimmt Asda-Sainsbury-Fusion unter die Lupe

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA nimmt die geplante Fusion der Walmart-Tochter Asda mit dem Supermarktkonzern Sainsbury unter die Lupe. In der ersten Phase ihrer formalen Untersuchung werde sie prüfen, wie die Transaktion den Wettbewerb für britische Kunden beeinflussen könnte, teilte die Competition & Markets Authority (CMA) mit.

Honeywell hebt Prognose an - Spinoffs im Plan

tarke Endmärkte, ein wachsender Auftragsbestand und eine Bilanzierungsänderung im Zusammenhang mit Asbest-Verbindlichkeiten stimmen Honeywell optimistischer für das Gesamtjahr. Das Unternehmen hat seine Prognose zum bereinigten Ergebnis je Aktie um 5 Cent angehoben. Der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern erwartet nun einen Gewinn je Anteil von 8,10 bis 8,20 US-Dollar, von Factset befragte Analysten sehen ihn im Mittel bei 8,14 Dollar.

Merck & Co und Eisai erhalten EU-Zulassung für Lenvima

Merck & Co und Eisai Co können ihr Krebsmedikament Lenvima künftig auch in der EU vertreiben. Die EU-Kommission habe das Mittel zur Erstlinien-Behandlung von Erwachsenen mit fortgeschrittenem oder inoperablem Leberkrebs zugelassen, die zuvor keine systemischen Therapien erhalten haben.

