Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wienerberger -0,67% auf 23,84, davor 5 Tage im Plus (18,34% Zuwachs von 20,28 auf 24), Telekom Austria +0,55% auf 7,32, davor 5 Tage im Minus (-2,02% Verlust von 7,43 auf 7,28), Flughafen Wien -0,3% auf 33,55, davor 3 Tage im Plus (4,18% Zuwachs von 32,3 auf 33,65). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Petro Welt Technologies (schlechtester mit -14,89%), Continental (schlechtester mit -13,19%), Schaeffler(2.schlechtester mit -5,73%), METRO AG Stamm (3.bester mit 3,62%), Cleen Energy (3.bester mit 31,82%), Celesio (3.schlechtester mit -0,76%), Folli Follie (3.schlechtester mit -24,88%), Hella Hueck & Co (3.schlechtester mit -4,11%), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: AT&S (2 Plätze...

