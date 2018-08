Köln (ots) - Pünktlich zur Rückkehr aus der Sommerpause flankiert eine Programm-Kampagne "Klamroths Konter" und "So! Muncu!" bei n-tv. Im Mittelpunkt stehen die beiden Moderatoren Louis Klamroth und Serdar Somuncu mit prägnanten Zitaten aus ihren Sendungen - authentisch und provokant. Denn beide verstehen sich als Gegenentwürfe zu den gängigen Talk-Shows und somit als Absage an den klassischen Stuhlkreis.



Neben Trailern im TV, die auch auf den digitalen Kanälen zum Einsatz kommen, sind vier verschiedene Print-Anzeigen und Online-Banner geplant. Zusätzlich wird es unter anderem kurze Interview-Clips mit beiden Moderatoren sowie Behind-the-Scenes-Material bei Facebook, Instagram, Twitter und Youtube geben.



"Belügen Sie jetzt gerade mich oder sich selbst?" Ein Satz, der typisch ist für Louis Klamroth bei "Klamroths Konter". 08/15-Fragen sind nämlich nicht sein Ding. Auch Serdar Somuncu ist bekannt für seine direkte Art und lockt seine Gesprächspartner gerne mit herausfordernden Sätzen wie "Ich haue dir auf deine Koalitionsschnauze" aus der Reserve. Genau hier setzt die neue n-tv Kampagne an. Bei den beiden Motiven mit Louis Klamroth bildet "Fragen, die weh tun" die inhaltliche Klammer, für die beiden "So! Muncu!"- Motive steht "Der Anders-Talk".



Während "Klamroths Konter" auf das entlarvende Gespräch fokussiert, steht "So! Muncu!" für die Dekonstruktion eines klassischen Talks. Beide Formate sind absolut einzigartig im TV", so Cornelia Dienstbach, Director Marketing n-tv & Special Interest Verticals bei der Mediengruppe RTL. "Genau das spiegelt sich auch in unserer Kampagne wider. Sie ist unkonventionell, provoziert und wird sicherlich hier und da polarisieren, damit aber auch das Interesse neuer Zuschauer wecken."



Das Shooting für die Kampagne hat in der Malzfabrik in Berlin stattgefunden. "Das Fabrikgelände mit viel Beton und seinem Industrie-Style ist eine eher ungewöhnliche Kulisse, die aber gerade deshalb sehr gut zur Tonalität der Kampagne passt", so Dienstbach.



"So! Muncu!" ist seit Oktober 2015 bei n-tv auf Sendung. Einmal pro Monat debattiert der Kabarettist und Schriftsteller Serdar Somuncu darin mit Gästen aus Politik, Showbiz und Gesellschaft über aktuell relevante Themen. Am 25. September um 23.10 Uhr ist "So! Muncu!" zurück aus der Sommerpause.



Bereits seit dem 21. August um 23.30 Uhr ist der Talk mit Louis Klamroth wieder auf Sendung. Seit Anfang 2017 fühlt der Moderator in "Klamroths Konter" 14-täglich je einem Gast aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft auf den Zahn und besticht dabei mit seiner intelligenten, ehrlichen Art.



Die Kampagne wurde inhouse in Zusammenarbeit mit der Agentur Havas/Düsseldorf konzipiert und umgesetzt.



Pressekontakt: Alessia Maier Mediengruppe RTL Deutschland GmbH Kommunikation n-tv Telefon: 0221 / 45674103 alessia.maier@mediengruppe-rtl.de