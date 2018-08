Suche in Alter Donau in Wien - Eine Leiche geborgenWien - Taucher der Berufsfeuerwehr Wien haben am Abend die Leiche eines der beiden in der Alten Donau in Wien-Donaustadt vermissten Burschen aus Indien aus dem Wasser geborgen. Die Suche nach der zweiten Person wird bis Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt. Der 15- und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...