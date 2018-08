Anlässlich des von der IV Burgenland initiierten "Tag der offenen Tür der burgenländischen Industrie" lädt lauch Sanochemia am 21. September von 9:00 bis 14:00 Uhr zu einem Besuch in das Werk in Neufeld an der Leitha ein. Im Rahmen dieses Tages wird allen Interessenten die Möglichkeit gegeben, einen Einblick in die Produktionsstätte zu erhalten, informiert das Unternehmen. Es erwartet ein vielfältiges Programm inkl. Werksführungen und die Gelegenheit in den direkten Dialog mit Mitarbeitern der Sanochemia zu treten.

