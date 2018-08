Die Diskussion um "Peak Gold" hält an. Laut einer aktuellen Studie von S&P Global soll bereits 2020 eine globale Rekordproduktion erreicht werden. Danach werde die Förderung aber deutlich sinken.

Immer weniger neue Goldvorkommen

Es werden immer weniger neue Goldvorkommen entdeckt. 2017 wurde der niedrigste Wert seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1990 erreicht (ausführlich hier). Nur im Jahr 2000 wurden weniger Unzen neu entdeckt, aber da stand der Goldpreis auch bei 300 Dollar je Unze und die Bereitschaft für Investitionen war sehr gering. Aktuell aber investieren die Mining-Unternehmen satte 4 Mrd. Dollar jährlich in die Exploration. Allerdings sinken die Goldgrade deutlich und es werden auch weniger Vorkommen mit mehr als 2 Mio. Unzen entdeckt. In der Folge steigen dementsprechend auch die Kosten je gefundener Unze deutlich.

S&P Global: "Peak Gold" im Jahr 2020

Aufgrund dieser Entwicklung rechnen viele Analysten und Branchenbeobachter damit, dass die Goldindustrie demnächst einen Produktionshöhepunkt erreichen wird. Goldcorps Vorstandschef Ian Telfer geht davon aus, dass dies bereits in diesem Jahr der Fall sein wird (mehr hier). Nicht ganz so optimistisch wie der CEO aus Vancouver ist S&P Global. Das Analysehaus hat nun seine Sicht zu "Peak Gold" in einem ausführlichen Report dargelegt. Man rechne damit, dass die weltweite Goldproduktion im Jahr 2020 ihren Höhepunkt erreichen werde. Danach soll es dann steil bergab gehen.

Noch stabile Produktionszahlen

Für dieses Jahr geht S&P Global von einem Gold-Output von 108 Mio. Unzen aus. Dieser Wert soll auch in den beiden Folgejahren erreicht werden. Doch dann kommen die Schwergewichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...