Die Credit Suisse hat den Verwendungszweck von Milliarden an russischen Kundengeldern eingeschränkt. Dennoch will das Geldhaus weiterhin in Russland Geschäfte machen.

Die Credit Suisse bleibt auch nach den US-Sanktionen gegen Russland in dem Land tätig. "Wir bleiben sehr engagiert in Russland und beobachten die Entwicklung weiterhin", ...

