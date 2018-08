Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RBC) haben ihr Kursziel für die Aktien des Verbund von 19,50 auf 30,50 Euro angehoben. Das Anlagevotum blieb unverändert bei "Reduce".

Die Analystin Teresa Schinwald verweist zur Begründung der Kurszielerhöhung auf starke Strompreise und eine kontinuierliche Steigerung der CO2-Preise. Daher hob die Analystin ihren Ausblick für das Ebitda des Stromkonzerns um 18 Prozent für heuer und 2019 an sowie um 28 Prozent für das Geschäftsjahr 2020. Allerdings könnten sich die Fundamentaldaten nach dem Sommer abschwächen, prognostiziert Schinwald.

Am Donnerstag gingen die Verbund-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,19 Prozent bei 34,50 Euro aus dem Handel.

