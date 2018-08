Hapag-Lloyd konzentriert sich weiterhin auf den wachsenden Markt in Ostafrika. Die Region führt mit einer jährlichen Wachstumsrate von rd. sechs Prozent die Liste auf dem afrikanischen Kontinent an. Vor allem Kenia entwickelt sich gerade mit erheblich steigenden Import- und Exportzahlen sowie durch umfangreiche Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Foto ©...

