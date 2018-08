Der leitende Patron der Pakistanischen Vereinigung der Exporteure, Importeure und Händler von Obst und Gemüse (Pakistan Fruit and Vegetable Exporters, Importers and Merchants Association, PFVA) & Vizepräsident des Verbandes der Pakistanischen Kammern für Handel und Industrie (Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry, FPCCI), Waheed Ahmed, sagte, er will der...

Den vollständigen Artikel lesen ...