Der Arbeitnehmerflügel der CDU hat sich gegen Forderungen aus der eigenen Partei ausgesprochen, wonach der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung noch stärker als geplant gesenkt werden solle. Dafür gebe es keinen Spielraum, sagte der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Karl-Josef Laumann, der Deutschen Presse-Agentur.

Wegen der Digitalisierung müsse die Bundesarbeitsagentur mehr Geld in die Weiterbildung der Beschäftigten investieren. "Dazu braucht sie auch genügend Mittel", betonte Laumann. "Deshalb sehe ich keinerlei Spielräume, den Arbeitslosenbeitrag weiter als die vereinbarten 0,3 Prozent zu senken."

Im Koalitionsvertrag hatten CDU, CSU und SPD vereinbart, den Beitragssatz ab 2019 von 3,0 auf 2,7 Prozent des Bruttolohns zu senken. Der Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Volker Kauder (CDU), warb inzwischen jedoch für eine doppelt so starke Absenkung auf 2,4 Prozent. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) knüpft eine mögliches Entgegenkommen in dieser Frage allerdings an Fortschritte bei der Qualifizierung und dem Schutz bei Arbeitslosigkeit./ax/DP/zb

