Die "Stuttgarter Zeitung" zum Auftakt der Bundesliga:

"Obwohl die Bundesliga an Bedeutung verliert, strömen die Fans in die Stadien. Doch diese Besuche haben immer mehr einen nostalgischen Charakter. Den Clubs gelingt es nicht mehr, junge Zuschauer an sich zu binden. Hierzulande tragen Kinder kaum noch das Trikot ihres Heimat-Bundesligavereins, sondern bevorzugen eines von Paris Saint-Germain, Manchester United oder Real Madrid. Diesem Trend versuchen die Bundesligisten mit eigenen E-Sport-Teams gegenzusteuern. Eine sehr fragwürdige Herangehensweise, wo es doch es immer schwieriger wird, Kinder weg vom Bildschirm hin zum Sportplatz zu bewegen."/yyzz/DP/she

AXC0014 2018-08-24/05:35