Mit seiner Glyphosatstudie hat das Krebsforschungsinstitut der WHO die Grundlage für die Klagen gegen Bayer-Tochter Monsanto bereitet. Forscher dort verzweifeln mitunter selbst an der Uneindeutigkeit der Ergebnisse.

Wer wissen will, warum der Pflanzenwirkstoff Glyphosat als hochgefährlich gilt, findet die Antwort im Zentrum von Lyon, zwischen medizinischer Fakultät und dem Museum für die Gebrüder Lumière, die hier einst den Kinematografen, einen Filmapparat, erfanden. Vor dem 13-stöckigen Siebzigerjahre-Bau aus Stahlbeton und Glas, einem der wenigen Hochhäuser der Stadt, haben Wachposten an einem Eisentor Position bezogen. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), die Chemikalien und Lebensmittel auf ihre Krebsgefährlichkeit hin untersucht, hat hier ihren Sitz. 2015 klassifizierte das IARC, eine Einrichtung der renommierten Weltgesundheitsorganisation WHO, den Pflanzenwirkstoff Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend".

Zwei Worte, die bis heute nachwirken. Für den deutschen Bayer-Konzern entfaltet das drei Jahre alte Forscherurteil jetzt seine volle Wucht. Dass die neue Bayer-Tochter Monsanto im Fall des krebskranken Hausmeisters Dewayne Johnson in den USA rund 250 Millionen Euro zahlen soll und infolgedessen die Bayer-Aktie zunächst um mehr als zehn Prozent in die Tiefe stürzte, wäre ohne das IARC nicht denkbar gewesen. Gegen die Entscheidung des Gerichts will das Unternehmen Rechtsmittel einlegen: "Bayer ist davon überzeugt, dass die Gerichte im weiteren Verfahrensverlauf zu dem Ergebnis kommen werden, dass Monsanto und Glyphosat für die Krebserkrankung von Herrn Johnson nicht verantwortlich sind."

Doch das ist womöglich nur der Anfang einer Reihe von Urteilen: Am Donnerstag sagte Bayer-Chef Werner Baumann in einer Telefonkonferenz mit Analysten, bis Ende Juli hätten rund 8000 Klagen vorgelegen. "Diese Zahl könnte über die Zeit steigen oder fallen, aber sie gibt keinen Aufschluss über die Substanz der Klagen", so Baumann. Bislang waren rund 5200 Klagen bekannt. Die Kläger berufen sich in der Regel auf das IARC. Nahezu kein anderes Institut auf der Welt kam zu ähnlichen Ergebnissen. Der Schaden für Bayer könnte laut Analysten in die Milliarden gehen. Das sei "reine Spekulation", erklärt Bayer dazu.

Mittlerweile steht das IARC allerdings selbst massiv in der Kritik. Nicht nur die Hersteller, auch zahlreiche wissenschaftliche Institutionen zweifeln die Expertise des IARC an. Der US-Kongress hat gerade rund zwei Millionen Dollar an Fördergeldern blockiert; Washington ist einer der Finanziers des IARC. Die Vorwürfe der Politiker haben es in sich: Eine große Studie, die keinen Zusammenhang zwischen Glyphosat und Krebs belegte, sei unterdrückt worden. Ein Wissenschaftler, der an der Studie beteiligt war, stehe im Kontakt mit zwei Anwaltskanzleien, die mutmaßliche Glyphosat-Opfer vertreten - ein klassischer Interessenkonflikt. Das IARC weist die Vorwürfe zurück, spricht von "Attacken" vor allem aus der "agrochemischen Industrie", die die Arbeit des IARC diskreditieren sollen. Alles sei nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgt.

Im dritten Stock des IARC-Hochhauses liegt das Büro von Joachim Schüz. Der deutsche Wissenschaftler arbeitet seit acht Jahren für das IARC - und ist Ärger gewohnt. Seine Abteilung spürt Krebsrisiken aufgrund von Umwelt- und Strahlenbelastungen nach: "Das sind alles hochemotionale Themen, da gibt es immer wieder Kritik, mit dieser Erfahrung wachsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...