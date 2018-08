WISeKey Semiconductors erhält US-amerikanisches Patent für einen NFC-IoT-Tag zur Fälschungssicherung von intelligenten Flaschen mit Dualmodus-Technologie (Wein, Liköre, Parfüm, Arzneimittel, Kosmetik usw.)

Eine vollständige Beschreibung zum Patent finden Sie unterhttp://goo.gl/ozgOQm (http://goo.gl/ozgOQm)

Genf (Schweiz)/New York (USA) - 22. August 2018 - WISeKey International Holding Ltd ("WISeKey", SIX: WIHN, OTCQX: WIKYY), ein Unternehmen, das eine Cybersicherheitsplattform für das IoT betreibt, gab heute bekannt, dass es ein neues US-amerikanisches Patent erhalten hat: Nr. 7.898.422 für ein in einer Flasche integriertes NFC-Gerät zur Fälschungssicherung (Patent für eine "intelligente Flasche"). Das Gerät ist so konstruiert und strategisch in der Flasche platziert, dass das Einführen eines Korkenziehers oder eine sonstige Beschädigung der Kapsel die Antenne oder den Mikroschaltkreis der Steuerung beschädigt.

Wenn das Gerät intakt ist, kann es von einem NFC-Leser kontaktlos abgefragt werden, um Informationen über das Produkt abzurufen und auch um die Authentizität der Informationen zu bestätigen. Wenn der Korken entfernt wurde, ist das NFC-Gerät beschädigt, so dass Korken oder Kapsel nicht wiederverwendet werden können, um den Inhalt einer neuen Flasche zu authentifizieren. Intelligente Flaschen oder auch "Smart Bottles" - technologisch fortschrittliche Flaschen, die drahtlose Kommunikationsfähigkeiten für die Verbindung mit Computergeräten wie Smartphones oder Wearables und einem künstlichen Speicher ermöglichen, der Warnungen durch ein Display oder Audiosystem ausgeben kann - sind die beliebtesten Produkte in den technikbegeisterten Kreisen dieser Welt. Mit Anwendungen, die sich derzeit auf die Trinkwasser- und Pharmabranche sowie die Branche für alkoholische Getränke erstrecken, gewinnen intelligente Flaschen zunehmend an Bedeutung. Hier können weitreichende Entwicklungen in Bezug auf Innovation und technologische Fortschritte beobachtet werden.

Transparency Market Research schätzt, dass der globale Markt für intelligente Flaschen, der im Jahr 2016 auf 88,6 Millionen US-Dollar festgesetzt worden war, bis 2024 auf 258,8 Millionen US-Dollar steigen und zwischen 2016 und 2024 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 14,3 Prozent erreichen wird.

Carlos Moreira, CEO von WISeKey, merkte an: "Unser US-amerikanisches Patent für eine intelligente Flasche wird uns Zugang zum nordamerikanischen Markt für intelligente Flaschen verschaffen. Aufgrund der hohen Produktionskapazitäten für Embedded-Technologie hat der nordamerikanische Markt derzeit einen dominierenden Anteil am globalen Markt (ca. 40 Mio. USD) und wird voraussichtlich in den nächsten Jahren weiter stark wachsen."

Die Fälschung von pharmazeutischen, kosmetischen, Wein-, Spirituosen- und Wasserflaschen ist ein um sich greifendes und wachsendes Problem - insbesondere in einigen asiatischen Ländern, wo Schätzungen zufolge bis zu 50 Prozent der in diesen Kategorien verkauften Produkte gefälscht sein könnten. Das betrügerische Nachfüllen von Flaschen wirkt sich negativ auf die gesamte Branche aus und kann besonders schädlich für den Umsatz und den Ruf der betroffenen Marken sein. Die Gewährleistung eines anhaltenden Verbrauchervertrauens ist der Schlüssel zum Erfolg für High-End-Marken.

Das neue Patent für eine intelligente Flasche hilft Marken dabei, den Nachfüllbetrug zu stoppen. Dank einer manipulationssicheren Kapsel mit integriertem Chip ermöglicht der sogenannte WISeKey Smart Bottle Tag Verbrauchern und Händlern, die Echtheit von Flaschen und deren Inhalt vor dem Kauf zu prüfen, indem sie das Etikett mit einem NFC (Near Field Communication)-fähigen Smartphone oder Gerät scannen. Darüber hinaus ermöglicht der WISeKey Smart Bottle Tag den Marken, ihre Produkte weltweit nachzuverfolgen und mit den Verbrauchern an der Verkaufsstelle und darüber hinaus in Kontakt zu treten, um Markentreue aufzubauen.

Bislang waren alternative Lösungen zur Fälschungssicherung weitgehend unwirksam, weil Fälscher die Sicherheitsmerkmale, die Betrug verhindern sollen, replizieren oder umgehen konnten. Auf kostengünstige Weise bietet der WISeKey Smart Bottle Tag die einzige Lösung, die auf den Gemeinsamen Kriterien (EAL4+) für Objektidentifikation und FIPS 140-2 basiert, was bedeutet, dass die Lösung das gleiche Maß an digitaler Sicherheit bietet, auf das auch Banken, das US-Verteidigungsministerium und die ANSSI in Frankreich vertrauen.

WISeKey hat über 46 IoT-Patentfamilien) angesammelt, die für den Betrieb der IoT-Plattform von WISeKey erforderlich sind. Für WISeKey ist die Erweiterung seines Patentportfolios und geistigen Eigentums von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass das Unternehmen auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Akteur in der IoT-Branche bleibt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Integration einzigartiger Technologien, die differenziert, geschützt und schwer zu reproduzieren sind und auf konkreten wissenschaftlichen Entdeckungen oder technischen Innovationen basieren.

Das IoT ist ein neuer Geschäftsbereich für WISeKey, mit dem die Karten neu gemischt werden, denn bis 2020 wird voraussichtlich eine geschätzte Anzahl von 50 Milliarden IoT-Geräten vernetzt sein. Im gleichen Zeitraum wird die Weltbevölkerung voraussichtlich auf 6,8 Milliarden Menschen ansteigen. Daher werden bis zum Jahr 2020 mehr als 7 IoT-Geräte pro Person mit dem Internet verbunden sein. Demzufolge wird erwartet, dass bereits in diesem Jahr die Anzahl der IoT-Geräte die Anzahl der mobilen Geräte übersteigen wird. Bis 2021 wird erwartet, dass 1,8 Milliarden PCs, 8,6 Milliarden Mobilgeräte und 15,7 Milliarden IoT-Geräte im Einsatz sind. Bis zum Jahr 2035 soll die Datennutzung um mehr als den Faktor 2400 von 1 auf 2,3 Zettabytes anwachsen. Eine riesige und wachsende Menge sensibler Daten, die durch die von WISeKey hergestellten IoT-Chips geschützt werden müssen, wird zwischen vernetzten Geräten und Back-End-Servern ausgetauscht, was Unternehmen ermöglicht, den Benutzern neue Arten von Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Diese Anwendungen werden so gestaltet sein, dass sie unter anderem eine bessere Kontrolle über die Nutzung von Ressourcen bieten, die Effizienz in Stromnetzen verbessern, die Verarbeitung von Informationen in industriellen Umgebungen optimieren, autonome Fahrzeuge absichern, bessere und qualitativ hochwertigere Gesundheitsdienstleistungen bieten und personalisierte Erfahrungen in Bezug auf Einkauf oder Freizeit bieten.

WISeKey (SIX: WIHN, OTCQX: WIHN) ist ein führendes globales Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das gegenwärtig groß angelegte Ökosysteme für digitale Identität auf Grundlage eines patentierten Verfahrens einsetzt. Der kryptografische Vertrauensanker (Root of Trust, "RoT") von WISeKey, der in der Schweiz angesiedelt ist, bietet sichere Authentifizierung und Identifizierung in sowohl physischen als auch virtuellen Umfeldern für das Internet der Dinge, die Blockchain und künstliche Intelligenz. Der WISeKey-RoT dient als gemeinsamer Vertrauensanker, um die Integrität von Transaktionen zwischen Objekten sowie zwischen Objekten und Personen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.wisekey.com (http://www.wisekey.com/).

Diese Mitteilung enthält gewisse ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die WISeKey International Holding Ltd und deren Geschäftstätigkeit. Solche Aussagen enthalten gewisse bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die tatsächliche finanzielle Stellung, Performance oder die tatsächlichen Leistungen der WISeKey International Holding Ltd erheblich von in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben zu künftigen Ergebnissen, künftiger Performance oder künftigen Leistungen abweichen. WISeKey International Holding Ltd veröffentlicht diese Mitteilung gemäß dem Stand am heutigen Tag und verpflichtet sich nicht, aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Faktoren etwaige darin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und sie gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne der Paragraphen 652a bzw. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Anleger müssen sich auf ihre eigene Beurteilung von WISeKey und ihren Wertpapieren, einschließlich dazugehöriger Vorteile und Risiken, verlassen. Nichts, was hierin enthalten ist, darf als Versprechen oder Darstellung der künftigen Performance von WISeKey verstanden werden.