Die deutsche Bankenindustrie spielt global kaum noch eine Rolle. Um der endgültigen Verzwergung zu entgehen, muss jetzt eine radikale Lösung her.

Die Stunde null ist bald zehn Jahre her. Rund um den Globus verloren Bonusbanker auf einen Schlag die Orientierung. Am 15. September 2008 hatte die größte Unternehmenspleite der Weltgeschichte ihren Lauf genommen. Das Ende der US-Investmentbank Lehman Brothers war der Katalysator für die größte Finanzkrise in der Nachkriegsgeschichte. Gewissheiten und Branchengrößen fielen wie Dominosteine. Doch längst nicht alle, die damals am Boden lagen, blieben auch dort. Von staatlicher Seite zwangskapitalisiert, stehen die US-Banken heute besser denn je da. Die Schweizer UBS beherrscht nach einer Rettungsaktion wieder das weltweite Private Banking. Die französischen Banker können vor Kraft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...